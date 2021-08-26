Kadına şiddeti önlemek isteyen Alpay Kalyon hayatından oldu! Kadir Şeker'in babası isyan etti: Olan masum insanlara oluyor
Konya'da sevgilisi tarafından şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken katil olan Kadir Şeker'in babası, İzmir Alaçatı'da evli ve bir çocuk babası Alpay Kalyon'un vefat etmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Baba Cengiz Şeker, Kalyon'un, şiddet gören bir kadını kurtarmak isterken sabıkalı bir vale tarafından bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin, "Bırakalım ne hali varsa görsünler' mi demeleri lazım? Olan masum insanlara oluyor" diyerek tepki gösterdi.
İzmir'in Çeşme ilçesinde, geçen Cumartesi gecesi, eşi ve iki arkadaşı ile birlikte eğlenmek için gittiği gece kulübünde darp edilen bir kadını kurtarmak isteyen bir çocuk babası Alpay Kalyon, uyuşturucu, yaralama gibi suçlardan emniyette 10 kaydı bulunan vale Faruk Baştosun tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu olay akıllara, geçen yıl Konya'da şiddet gören Ayşe Dırla'yı kurtarmak isterken çıkan boğuşmada Özgür Duran'ı bıçaklayarak ölümüne neden olan Kadir Şeker'i getirdi.
BAZI İNSANLARDA YARDIM DUYGUSU KALMAMIŞ
12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, "Toplumumuzda maalesef bir ahlak erozyonu var. Duyarsızlaştık. Bazı insanlarda yardım duygusu kalmamış. Olanların da başına hep kötü şeyler geliyor. Kadir'im de yardım etmek istediği ama 1,5 yıldır cezaevinde. Yine Konya'da öldürülen Orhan Çumralıgil'de bir kadını kurtarmak isterken bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. İzmir'deki Alpay Kalyon'da bir kadına yardım etmek isterken öldürüldü.
BIRAKALIM NE HALİ VARSA GÖRSÜNLER' Mİ DEMELERİ LAZIM?
İnsanların bu tür konular karşısında duyarsız mı olması lazım? 'Bırakalım ne hali varsa görsünler' mi demeleri lazım? Bu tür konulara karışan insanlarımızın biraz olayları süzmeleri gerekiyor. Yoksa Kadir gibi Orhan gibi Alpay gibi masum insanların canı yanıyor. Benim oğlum yardım etmek isterken cezaevine girdi. Diğerleri, yardım etmek isterken hayatından oldu.
Olan masum insanlara oluyor. Bizim çocuğumuz yandı bu insanların eşleri, çocukları, aileleri de yandı" dedi.
Kadir Şeker'in şiddet görürken kurtardığı iddia edilen kadın (solda) ve çıkan arbedede yanlışlıkla öldürdüğü belirtilen eşi(sağda)
Alaçatı'da bir eğlence mekanında şiddet gören bir kadını kurtarmak istediği sırada içeriden bıçakla gelen bir saldırganın öldürdüğü Alpay Kalyon
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