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İspanya'da 2 gün sonra izne çıkacak Türk kaptan gemide zehirlenerek hayatını kaybetti

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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İspanya’da 2 gün sonra izne çıkacak Türk kaptan gemide zehirlenerek hayatını kaybetti

İspanya açıklarında seyreden Global Lake adlı gemide tank temizliği esnasında 2 mürettebatla beraber zehirlenerek hayatını kaybeden 41 yaşındaki kaptan Ahmet Akdeniz'in memleketi Giresun'daki evinde yas var.

İstanbul merkezli Akar Gruba ait Liberya bayraklı Global Lake adlı gemide geçen gece kargo tank temizliği esnasında 4 denizci baygınlık geçirdi. Gemide yapılan ilk müdahalenin akabinde gemi kaptanı Ahmet Akdeniz ile güverte lostromosu Hasan Argındoğan ile Gürcistanlı Mindia Gatenadze yaşamını yitirdi, 1 gemici de hastaneye kaldırıldı.

Gemi kaptanı Ahmet Akdeniz'in acı haberi memleketi Giresun Eynesil'de ikamet eden ailesine ulaştı. Bekar olan Akdeniz'in iki, gün sonra izinli olarak memleketine gitmek için hazırlık yaptığı bildirildi.

"YOLUNU GÖZLÜYORDUK"

Ahmet Akdeniz'in ağabeyi Hüseyin Akdeniz, "Kardeşimin ölüm haberi bizi yıktı. 2 gün sonra gelecekti. Yolunu gözlüyorduk. Gemide tank temizlenirken mürettebattan baygınlık geçirenler olunca kurtarmak için tankere giriyor. Ancak başaramıyor. Çevresi tarafından çok sevilen biriydi, dünya iyisi bir insandı" dedi.

Türk denizcilerin cenazelerinin İspanya'daki işlemlerin tamamlanmasının ardından Türkiye'ye gönderilmesi bekleniyor.

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