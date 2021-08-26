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İstanbul'da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.08.2021 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021
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İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

Her gün yüzlerce şikayet gelmesi üzerine polis ekipleri, taksi denetimlerini arttırdı. Yapılan denetimlerde çok sayıda taksi eksiklikler nedeniyle otoparklara çekildi. Birçok yediemin otoparkı taksi ile doldu. Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Burada işverenlerin üzerlerine düşen görevi yapması gerekiyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" dedi.

İstanbul'da son dönemler de sıklıkla taksi sorunu yaşanıyor. İstanbullular taksicilerin, kısa mesafe ve değişim saati gibi gerekçeler sunarak yolcu almamasından ve turist avına çıkmasından şikayetçi. Artan şikayetler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekiplerinin Eminönü, Sultanahmet, Beyoğlu, Şişli gibi ilçelerde taksicilere yönelik denetimleri sıklaştı.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

Yapılan denetimlerde sürücülerinin kural ihlali yaptığı, sigortasız ve ruhsatsız çalıştırılan taksiler trafikten men edilerek, İstanbul'un farklı noktalarında bulunan yediemin otoparklarına çekildi. Kasımpaşa Yediemin Emniyet Otoparkı'na çekilen taksiler drone ile görüntülendi.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

"GÖREVİNİ YAPMAYAN KİŞİLERİN ARAÇLARININ BAĞLANMASINDA HİÇBİR SAKINCA YOK"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne günlük 490 tane taksi şikayeti geldiğini söyleyen Birleşik Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Hüseyin Duman, "Denetim, denetim diye bağırıyoruz. Denetimleri artırılmasını istiyoruz. Otoparkların dolmasının sebebi şoförlerin toplu taşıma kullanım kartlarının ruhsatta işli olmaması.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

Yetkililer bunu fark ettikleri an arabayı otoparka çekiyor. Aracı çekilen taksi şoförü UKOME'den bir belge alma karışlığında aracını geri alabiliyor. Taksici ikinci kez aynı şekilde yolcu taşımaya devam ederse, araç 15 gün bağlanıyor. Üçüncü kez aynı hatayı yaparsa araç 29 gün bağlanıyor. Burada da işverenlerin üzerlerine düşen görevi yapması gerekiyor. Üzerine düşen görevi yapmayan kişilerin araçlarının bağlanmasının hiçbir sakınca yok" dedi.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

"KISA MESAFE DİYE YOLCU ALMAYAN VE TURİST AVINA ÇIKAN TAKSİCİLERİN HEPSİ DOLANDIRICI"

Duman, "Taksicilerin kısa mesafeye gidiyor diye yolcu seçmenin savunulacak hiçbir tarafı yok. Çünkü biz hizmet sektöründe çalışıyoruz. Bu kısa mesafeli yolcu almayan ve turist avına çıkan kişiler için çözümün ne olacağını biliyoruz ancak bir şey yapamıyoruz.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Biz bu şekilde davrananların toplu taşıma kullanım kartlarının iptal edilmesini istiyoruz. Yani bu kişileri bu meslekten atılmalı ve hiçbir yerde çalışamamalı." dedi.

İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

"100 LİRA KARŞILIĞINDA VERİLEN EĞİTİMLE TAKSİ ŞOFÖRÜ OLABİLİYORSUN"

Taksicilerin eğitim alması ve sınava girmesi gerektiğini belirten Duman, "Mesleki yeterlilik kurumunun bizlere vereceği bazı eğitimler var. Ancak 2019 yılından bu yana kimsenin bir eğitim verdiği yok. 100 lira karşılığında verilen eğitimle taksi şoförü oluyorsun. Ancak biz eğitim sonrası, sınav olmasından yanayız. En son verilere göre şu an toplam 212 bin kişiye toplu taşıma kullanım kartı verilmiş" diye konuştu.

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