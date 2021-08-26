İstanbul’da taksi çıkmazı: Yediemin otoparkı hıncahınç doldu

Kısa mesafe diye yolcu almayan ya da turist avına çıkan taksicilerin hepsi belli. Biz onlara taksici demiyoruz. Çünkü onların hepsi dolandırıcı. Biz bu şekilde davrananların toplu taşıma kullanım kartlarının iptal edilmesini istiyoruz. Yani bu kişileri bu meslekten atılmalı ve hiçbir yerde çalışamamalı." dedi.