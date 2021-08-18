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Muğla’da yangının başladığı ilk anlar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.08.2021 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021
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Muğla’da yangının başladığı ilk anlar

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı anbean kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.

Muğla'da tatilcilerin anılarını kayda alan Orhan Koca, 29 Temmuz'da başlayan yangın afeti başladığı andan itibaren saniye saniye havadan görüntüledi.

DAKİKALAR İÇİNDE TÜM ORMANI SARDI

Dumanların göründüğü anda Orman Yangını Söndürme ekiplerine ait hava araçlarının yangınla mücadele başlatmasına rağmen yangının anlaşılamaz bir şekilde aniden dakikalar içinde bölgedeki bütün ormanları sardığı görüldü.

5 Ağustos'a kadar binlerce dekar alanda süren orman yangınları sonucu mavi ile yeşilin buluştuğu ormanlık alanlar siyaha boyandı.

O ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Yangının başladığı andan itibaren saniye saniye bölgeden kaydedilen görüntüler, felaketin boyutunu ortaya çıkardı.

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