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Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopteri düştü iddiasına yönelik açıklama

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Giriş Tarihi: 03.08.2021 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Muğla Köyceğiz'de yangın söndürme helikopteri düştü iddiasına yönelik açıklama

Son dakika haberi... Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasında Köyceğiz'de yangın söndürme helikopteri düştüğü haberlerinin asılsız olduğu duyuruldu.Ayrıca vatandaşlardan sadece resmi ve yetkili makamları dikkate almaları istendi.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sosyal medyada dolaşıma giren, Muğla'nın Köyceğiz bölgesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberlerinin, asılsız olduğunu bildirdi.

OGM, Twitter hesabından, sosyal medyada yer alan, yangın söndürme helikopterinin düştüğü iddialarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Vatandaşların, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate alması gerektiği belirtilerek, "Sosyal medyada dolaşıma giren Muğla/Köyceğiz bölgesinde, yangın söndürme helikopterinin düştüğü haberleri asılsızdır." ifadesine yer verildi.

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