Antalya, Manavgat, Köyceğiz, Çökertme, Marmaris, Muğla orman yangınlarında son durum
Son dakika haberine göre: Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 137 orman yangınının kontrol altında olduğunu bildirdi. İşte Antalya, Manavgat, Köyceğiz, Çökertme, Marmaris, Muğla'da yangınla mücadelede dakika dakika yeni gelişmeler...
Giriş Tarihi: 03.08.2021
08:14 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021
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Türkiye günlerdir orman yangınlarına karşı mücadele veriyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 137 orman yangınının kontrol altında olduğunu bildirdi. İşte yangınlarla mücadele kapsamında gün içerisinde yapılan açıklamalar ve dakika dakika gelişmeler...
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İŞTE SAAT SAAT TÜRKİYE'DEKİ ORMAN YANGINLARINDA SON DAKİKA GELİŞMELERİ
SAAT 07.36 Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.
Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.
SAAT 06.55 MUĞLA-MİLAS'TAKİ YANGINDA 3. GÜN: HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.
SAAT 05.59 SEYDİKEMER'DE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gece yarısı dört ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin ve halkın yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Seydikemer Bayır ve Çökek Mahallelerindeki ormanlık alanlarda 4 ayrı noktada aynı anda çıkan yangın ihbarı üzerine teyakkuzda olan ekiplerle birlikte halk seferber oldu. Bölgede eli ayağı tutan ne kadar genç varsa alevlerle mücadele için seferber olurken el fenerleri ile ormanda halkın mücadelesi kısa sürede sonuç verdi ve yangınlar kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği Seydikemer'deki yangınlarda halk teyakkuz halinde bekleyişini sürdürüyor.
SAAT 01.39 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.