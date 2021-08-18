Dantel böcek tehlikesi büyüyor! 3 kente sıçradı
İstilacı bir tür olarak bilinen dantel böceklerinin yüksek sıcaklık ve yetersiz yağışlarda popülasyonu artıyor. Bu yaz ciddi bir sıcaklık yaşayan Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne'de popülasyonları iyice artan dantel böcekleri, şehri adeta istila etti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise dantel böceklerinin şehri adeta istila ettiğini dile getirdi ve "Bu böcekle mücadelenin kesin çözümünün ormanların ilaçlanmasından geçtiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
Kırklareli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Yeliz Mercan, AA muhabirine, dantel böceğinin anavatanının Kuzey Amerika olduğunu söyledi.
AMERİKAN 'TAHTAKURUSU' OLARAK BİLİNİYOR
Dantel böceğinin "Amerikan tahtakurusu" olarak da bilindiğini ifade eden Mercan, yetişkin bir dantel böceğinin 5 milimetreden daha kısa olduğunu belirtti.
Dantel böceklerinin yaprakların hücre içi sıvısını emerek beslendiklerini ve bitkilerin fotosentezini olumsuz etkilediklerini anlatan Mercan, şöyle devam etti:
"Yaşam döngüsü 7-9 hafta sürer ve türüne göre kışı ergin ya da yumurta evresinde geçirebilir. Yumurtalarını yaprakların alt yüzeylerine bırakarak veya ağaçların gevşek kabuklarının altında ergin olarak kışlayabilir. Uzun süreli yüksek dantel böceği popülasyonları, yaprakların erken düşmesine, bitki büyüme hızında azalmaya veya meyve veriminde düşüşe neden olarak bitkilere zarar verebilir."
Mercan, Avrupa ülkelerinde de yayılan bu böceklerin Türkiye'de ilk kez 2003 yılında Bolu'da görüldüğünü dile getirdi.
Dantel böceğinin en fazla meşe ağaçlarına zarar verdiklerini aktaran Mercan, şunları kaydetti:
"2020 yılında Istranca Dağları'nda özellikle meşe ağaçlarını tehdit eden dantel böcekleri iyi uçucu olmamaları nedeniyle diğer bölgelere rüzgar veya antropojenik yollarla yayıldılar. Aynı yıl Edirne'de bölgesel olarak gözlenen dantel böcekleri, 2021 yazında Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'ni istila etmişlerdir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarında 2021 yılı kış mevsimi, son 50 yılın en sıcak üçüncü mevsimi olarak kayıtlara geçmiş, Marmara Bölgesi'nde 2021 yılı temmuz ayı, uzun yıllar sıcaklık ortalaması 2 derece daha yüksek rapor edilmiştir. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın sonucu olarak karşımıza çıkan yüksek sıcaklık ortalamaları ve yetersiz yağış nedeniyle gözlenen kuraklıklar bu böceklerin istilasını da artırmaktadır."
Mercan, dantel böceğinin insanlar üzerinde herhangi bir sistemik sağlık etkisi olmamakla birlikte, ısırma ve temas bölgesinde tahriş veya kaşıntılar meydana getirdiğini sözlerine ekledi.
"DOĞANIN DENGESİNİ KORUYARAK İLAÇLAMA ÇALIŞMALARIMIZI YAPIYORUZ"
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise dantel böceklerinin şehri adeta istila ettiğini dile getirdi.
Belediye olarak böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Kesimoğlu, şöyle konuştu:
"Bu mücadelemizi sürdürürken hem profesyonel destek alıyoruz hem de en doğru bilgiden yararlanmaya çalışıyoruz. Halkımız rahat olsun, zor bir mücadele, rahatsızlıklarını biliyorum, bizim evimizde de var. Bu biraz da bizi aşan bir konu. Titizlikle üzerinde duruyoruz. Geçen yıllarda da ilimiz sığırcık istilasına uğramıştı. Burada da doğanın dengesini koruyarak ilaçlama çalışmalarımızı yapıyoruz. İnsan yoğunluğu olmadığı 05.00 saatlerinde ilaçlamaya başlıyoruz. İlacın dengesini ve dozunu tutturmamız lazım ki bir yeri kurtarırken diğer yeri bozmayalım. Bu böcekle mücadelenin kesin çözümünün ormanların ilaçlanmasından geçtiğine inanıyorum."
Dantel böceği ile mücadele çalışmaları, Edirne ve Tekirdağ'da da sürdürülüyor.
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