Marmaris’e yangın felaket böyle gelmiş | Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.