19 Ağustos 2021, Perşembe
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Marmaris’e yangın felaket böyle gelmiş | Ekipler zamanla yarıştı ama acı son önlenemedi
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz günü başlayan ve 8 gün sonra 5 Ağustos’ta kontrol altına alınan orman yangınlarının başlangıcı dakika dakika kaydedildi. Yangın felaketi başlar başlamaz ekiplerin zamanla yarıştığı ancak acı sonun bir türlü önlenemediği görüldü.