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Aşı olmadığı için pişman oldu: ’Yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım’

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 18.08.2021
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Aşı olmadığı için pişman oldu: ’Yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım’

Kayseri’de koronavirüs (kovid-19) tedavisi olan Ömer Karakoyun (27), aşı olmadığı için pişman oldu. Karakoyun yaşadığı pişmanlığı ‘’ Erteledik meğerse sağlığımızı ertelemişiz. En büyük yanlışı orada yapmışız.’’ sözleriyle dile getirdi.

Kayseri'de 27 yaşındaki PVC ustası Ömer Karakoyun, 11 gün önce kas ağrısı rahatsızlığıyla Kayseri Devlet Hastanesi'ne gitti. Orada yapılan test sonuçları pozitif çıkan Karakoyun, evinde karantinaya alındı. Evinde 8 günün sonra durumu kötüleşen Karakoyun, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

''VİRÜS CİĞERLERİME SIÇRAMIŞ''

Tedavisine başlanan Karakoyun'un koronavirüs (kovid-19) aşısı yaptırmadığı öğrenildi. 14 gün önce ilk defa baba olmanın mutluluğunu yaşayan Karakoyun, hastalık sebebiyle ailesinden uzak kaldı. Başından geçenleri anlatan Karakoyun, "Testim pozitif çıktı. 8 gün evde kaldım. Bu günler ağır geçti. Sonra hastaneye başvurdum. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Röntgen çektiler ve tedaviye alındım. Virüs ciğerlerime sıçramış. 3 gündür de buradayım.

''AŞI OLMADIĞIM İÇİN ÇOK PİŞMANIM''

Aşımı yaptırmadım. Çünkü çevremdekiler 'Gerek yok, aşı olan da koronavirüse yakalanıyor' dedi. Biz de biraz ihmale aldık. Eşim hamileydi. Doğum yaptıktan sonra aşı oluruz diye düşündük ve erteledik. Meğerse sağlığımızı ertelemişiz. En büyük yanlışı orada yapmışız. Aşı olmadığım için çok pişmanım. Aşımı eğer yaptırmış olsaydım belki de şu an 14 günlük çocuğumun yanındaydım. Buradan çıkınca aşı tarihim gelir gelmez ilk işim aşımı yaptırmak olacak" diye konuştu.



'' KİMSENİN SÖYLEDİĞİNE İNANMAYIN''

Aşı yaptırmayanlara çağrıda bulunan Karakoyun, "Kimsenin söylediğine inanmayın. Kulaktan duyma şeylere itibar etmeye gerek yok. Televizyonda olsun hastanede olsun bütün sağlık çalışanları aşı olmamız gerektiğini söylüyor. Herkes kendisi için değil bizim için uğraşıyor. Bu yüzden herkes aşısını vurulsun" dedi.



'VİRÜS ENFEKSİYONU AKCİĞERİNİ ETKİLEMİŞ DURUMDA'

Ömer Karakoyun'un sağlık durumu hakkında bilgi veren Kayseri Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Ayşin Kılınç Toker, "Hastamız daha önceden herhangi bir ek hastalığı olmayan biri. Tamamen sağlıklı bir birey. Maalesef dışardan duyduğu olumsuz aşı çekincelerine kaptıracak olan bilgiler yüzünden aşı olmayı ertelemiş. Şu an kendisini yataklı serviste takip ediyoruz. Çünkü sürekli oksijen ihtiyacı var. Virüs enfeksiyonu akciğerini etkilemiş durumda. Bundan sonraki hayatını sağlıklı devam edebilmesi için elimizden gelen tedaviyi uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.



YOĞUN BAKIMDAKİ YÜZDE 90'I AŞI YAPTIRMAMIŞ

Kayseri Şehir Hastanesi'nde yataklı servis ve yoğun bakımda yaklaşık 400 hastanın olduğunu belirten Uzman Dr. Ayşin Toker, "Bunların yüzde 90'ı aşı yaptırmamış kişiler ya da yaptırdıkları aşıyı bir doz ya da iki doz yaptırmış ama devam dozlarını almayan kişiler. Aşılarımızı bir an önce yaptırmamız lazım. Eksik kalan dozlarımızı Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanır tanımlanmaz uygulamamız gerekiyor. Aşıların bağışıklığı daha aktif olarak uyarabilmesi için gerekli dozlar zaten bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. 'Tek doz yaptırdım gerek yok. 2 doz yaptırdım üçüncü doz için biraz bekleyebilirim' demek yerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tanımlandığı an devam dozlarını olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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