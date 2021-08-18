Aşı olmadığı için pişman oldu: ’Yaptırmış olsaydım 14 günlük çocuğumun yanındaydım’





YOĞUN BAKIMDAKİ YÜZDE 90'I AŞI YAPTIRMAMIŞ



Kayseri Şehir Hastanesi'nde yataklı servis ve yoğun bakımda yaklaşık 400 hastanın olduğunu belirten Uzman Dr. Ayşin Toker, "Bunların yüzde 90'ı aşı yaptırmamış kişiler ya da yaptırdıkları aşıyı bir doz ya da iki doz yaptırmış ama devam dozlarını almayan kişiler. Aşılarımızı bir an önce yaptırmamız lazım. Eksik kalan dozlarımızı Sağlık Bakanlığı tarafından tanımlanır tanımlanmaz uygulamamız gerekiyor. Aşıların bağışıklığı daha aktif olarak uyarabilmesi için gerekli dozlar zaten bilimsel çalışmalarla kanıtlanmış durumda. 'Tek doz yaptırdım gerek yok. 2 doz yaptırdım üçüncü doz için biraz bekleyebilirim' demek yerine Sağlık Bakanlığı tarafından aşılar tanımlandığı an devam dozlarını olmamız gerekiyor" diye konuştu.

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