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Yangının ardından Antalya! 'Allah gücümüzü kaybettirmesin'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.08.2021 Güncelleme Tarihi: 05.08.2021
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Yangının ardından Antalya! ’Allah gücümüzü kaybettirmesin’

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangının ilk günlerinde alevlerin arasında kalan köylerden Aşağıışıklar köyünde, afetin akabinde yaralar sarılmaya başlandı. Köyde hasar belirleme çalışmaları yürütülürken, gıda ile ihtiyaç malzemesi yardımları da sürüyor.

Antalya Manavgat'ta yangınlar tüm müdahalelere rağmen 9. gününde devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken hem havadan hem de karadan müdahaleler aralıksız devam ediyor.

Yangın gecesi evde uyuyan Önder ailesi, camiden yapılan uyarının ardından gece yarısı evlerinden ayrıldı. Birkaç saat sonra geri döndüklerinde evlerinin küle döndüğünü gördü.

"ANONS OLMASAYDI UYKUDA YAKALANACAKTIK"

"Anons olmasaydı uykuda yakalanacaktık" diye konuşan Gülsüm Önder, "Umudumuz var. Nefesimiz çıkıyor, canımız varsa yaşamak mecburiyetindeyiz. Gücümüzü kaybettirmesin Allah" dedi. Önder'in kapı komşusu Hüseyin Türkeri de inşaatlarda çalışarak ailesini geçindirmeye çalışıyordu.

"BABA BİZİM EVİMİZİ KİM YAKTI"

Üç çocuk sahibi Türkeri, hamile eşiyle birlikte bayram tatili sonrası memleketinden dönerken Konya yolunda evinin yandığını öğrendi. 3,5 ve 7 yaşındaki çocukları simsiyah yanmış evi gördüğünde, "Baba bizim evimizi kim yaktı" dedi.

Yaşanan acılardan ve felaketten habersiz çocuklar, yanmış evin parçaları ve kırıklar arasında oyuncaklarıyla vakit geçiriyor. Baba Hüseyin Türkeri de komşularıyla birlikte yanıklardan arta kalan eşyalarla yeni bir hayata adım atmaya çalışıyor.

Aşağıışıklar köyünde uzun yıllar imamlık yapan eşi ve kızıyla birlikte yaşayan Gülsüm Önder, yangında her şeyini kaybetti.

Yangın gecesi, köyde nöbet tutan gençler, gece 03.30'da, köy imamını uykudan uyandırarak, anons yapmasını istedi. Camiden yapılan anonsu duyan Önder ailesi, yangından korunmak için bodrum kata kapanmayı düşündü.

EVLERİ 10 DAKİKA İÇERİSİNDE KÜLE DÖNDÜ

Ancak alevlerin şiddetle yükseldiğini görerek, evden ayrıldı. Geriye geldiklerinde 10 dakika içinde evin küle döndüğünü gördüler. Yanlarında hiçbir kıyafet bile almadan köyü terk eden ailenin, 30 yaşındaki kızının evlilik için hazırladığı tüm eşyaları da küle döndü.

''GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİRMESİN ALLAH''

Devlet tarafından Kredi Yurtlar Kurumuna yerleştirildiklerini belirten Gülsüm Önder, hayata yeniden başlamaya dair umutlarını "Umudumuz var. Gücümüzü kaybettirmesin Allah" sözleriyle dile getirdi.

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