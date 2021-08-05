Yangının ardından Antalya! ’Allah gücümüzü kaybettirmesin’

Antalya Manavgat'ta yangınlar tüm müdahalelere rağmen 9. gününde devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederken hem havadan hem de karadan müdahaleler aralıksız devam ediyor.

Yangın gecesi evde uyuyan Önder ailesi, camiden yapılan uyarının ardından gece yarısı evlerinden ayrıldı. Birkaç saat sonra geri döndüklerinde evlerinin küle döndüğünü gördü.