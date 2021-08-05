30 ilde ’Hayalet Araç’ operasyonu! 15 bankadan 45 milyonluk vurgun

Ankara'da suç örgütü Noterde çalışan örgüt üyelerini kullanarak sahte belgelerle ortalama değeri 1 milyon olan hayali tır, otobüs ve traktör olmak üzere 103 aracın tescil işlemleri gerçekleştirdi.

Bununla da yetinemeyen suç örgütü hayali tescilli araçlarla 15 bankadan 45 milyonluk kredi çekerek vurgun gerçekleştirdi. Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri eş zamanlı 30 ilde 21'i örgüt yöneticisi, 10'u Noter çalışanı olmak üzere toplam 130 şüphelinin yakalanması için şafak vakti 'Hayalet Araç' operasyonu düzenledi.