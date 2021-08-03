03 Ağustos 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya Manavgat'ta bir mahalle daha tahliye edildi

Antalya Manavgat'ta bir mahalle daha tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
ABONE OL
Antalya Manavgat'ta bir mahalle daha tahliye edildi

Son dakika haberleri... Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle Kızıldağ Mahallesi boşaltıldı. Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.



İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.



Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.

Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.



Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

Cemile Teyze'nin yüzü gülüyor CEMİLE TEYZE'NİN YÜZÜ GÜLÜYOR

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA