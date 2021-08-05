Son dakika: İstanbul Hadımköy’de korkutan yangın!

Yangın, saat 00.00'da Hadımköy Ömerli Mahallesi Vize Caddesinde bulunan bir ambalaj fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre fabrikada bulunan elektrik panosundan kaynaklanan çıkan yangın hızlı bir şekilde yayıldı.

Yangının büyüdüğünü gören fabrika çalışanları durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Verilen ihbar üzerine olay yerine Arnavutköy, Başakşehir, Bahçeşehir, Çatalca ve Hadımköy'den itfaiye ekipleri intikal etti. İtfaiye ekipleri yangını kısa süre içinde kontrol altına aldı. Fabrikada çıkan yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığı fakat maddi hasar olduğu öğrenildi.