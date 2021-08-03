Yangın bölgesinde hayvanları korumak için canlarını yok saydılar
Marmaris’in Hisarönü Mahallesi’nde yangının yerleşim yerlerine kadar ulaşmasıyla zor kaçan vatandaşlar, hayvanlarını kurtarmak için büyük panik yaşadı. Sahildeki tahliye botlarına binmeyip 3 ineğiyle birlikte kumsalda bekleyen Aysun Çelikalp, “Hayvanları bırakamayız, en sonuna kadar savunacağız” diye konuştu.
Muğla'da meydana gelen orman yangınlarından en fazla etkilenen bölgelerden biri de Marmaris'in Hisarönü Mahallesi oldu. Geçen akşam saatlerinde Hisarönü Mahallesi'ni saran yangın sahile kadar ulaştı. Alevlerden canlarını zor kurtaran vatandaşlar, hayvanları için büyük telaş yaşadı.
''YANIYORDUM, BENİ VE HAYVANLARIMI ASKERLER KURTARDI''
Eşi ormanda yangına müdahale eden Emine Ergün, ipinden tuttuğu koyunları yangından kaçırmaya çalıştı. Askerlerin kendisini ve hayvanları kurtardığını söyleyen Ergün, "Askerler arabaya bindirmeseydi hasar görecektik. Ben de yanıyordum. Beni askerler kurtardı. Hayvanlarımı da askerler kurtardı. 2 hayvanım da kaçtı. Evin durumunu bilmiyorum" dedi. Alevlerin evlere ulaşmasıyla vatandaşlar hayvanlarını alıp kumsala indi. Bazı vatandaşlar tahliye botlarıyla bölgeden uzaklaştı. Hayvanlarını bırakamayanlar kumsalda kaldı.
''HAYVANLARI EN SONUNA KADAR SAVUNACAĞIZ''
Yeğenini tahliye botuyla gönderen Aysun Çelikalp, "3 tane ineğim var. Oradan buraya kaçabildik. Çocuklarımız yangın söndürüyor. 2 tane büyük oğlum var. Hayvanları bırakamayız ki. En sonuna kadar savunacağız. En sonunda denize atacağız kendimizi. Çocuklar bizi önce gönderdi. Hayvanları arkamızdan getirdi" dedi.
"KÜÇÜKBAŞLARIMIZ ORADA KALDI"
Evinden bir haber alamadığını söyleyen Ömer Yavuz, "Komşulardan da bir haber alamıyoruz. Biz sadece canımızı, malımızı aldık. Denizin başına geldik. 3-4 komşu birleştik. Buraya hayvanlarımızı çektik. Küçükbaşlarımız orada kaldı" diye konuştu.
"43 SENE SONRA CEHENNEMİ YAŞATTILAR"
Doğduğu günden bu yana Hisarönü'nde yaşadığını söyleyen Yavuz, "Burada doğdum. Burada büyüdüm. 1978 yılında ilkokul ikinci sınıfta yaşadım. O zamanlar büyüklerimiz bir yer bağladılar. O şekilde durduk. 51 yaşındayım. 43 sene sonra bu cehennemi yaşattılar" dedi.
GECE BOYU HAYVANLARININ BAŞINDA BEKLEDİ
Tüm gece orman yangınlarının devam ettiği Marmaris'te, vatandaşlar gece boyu hayvanlarının başında bekledi.
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