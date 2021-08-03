Yangın bölgesinde hayvanları korumak için canlarını yok saydılar

''YANIYORDUM, BENİ VE HAYVANLARIMI ASKERLER KURTARDI''

Eşi ormanda yangına müdahale eden Emine Ergün, ipinden tuttuğu koyunları yangından kaçırmaya çalıştı. Askerlerin kendisini ve hayvanları kurtardığını söyleyen Ergün, "Askerler arabaya bindirmeseydi hasar görecektik. Ben de yanıyordum. Beni askerler kurtardı. Hayvanlarımı da askerler kurtardı. 2 hayvanım da kaçtı. Evin durumunu bilmiyorum" dedi. Alevlerin evlere ulaşmasıyla vatandaşlar hayvanlarını alıp kumsala indi. Bazı vatandaşlar tahliye botlarıyla bölgeden uzaklaştı. Hayvanlarını bırakamayanlar kumsalda kaldı.