ABD'den gelenler bile var! İstanbul'da dayaklı tedavi merkezi: Verdiği ilaç bayram şekeri gibi

"BİRÇOK KİŞİ BU ADAMA İNANIYOR"

Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk annesi Filiz Doğru ise "Şu anki umut tacirimiz yurt dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Arabistan'da tutuklanıp, Özbekistan'da bu işi devam ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama inanıyor" ifadelerini kullandı.