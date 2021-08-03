Gökyüzünün kahramanları görev başında! Pilottan A Haber'e özel açıklama!

''AMACIMIZ YANGINI SINIRLANDIRMAK''

''Gemiciler köyündeki yangına müdahale için gidiyoruz. Bizim öncelikli amacımız yangını söndürmek değil, sınırlandırmak. Belli bir sınır çekerek yerdeki arazözlerin daha kolay bir çalışma gerçekleştirmesi için uçuyoruz''