Konya'daki katliamda ilginç detaylar ortaya çıkıyor! Katil sinyali çok önceden vermiş
Konya'nın Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişiyi öldüren katil zanlısı Mehmet Altun ile ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor. Her yerde aranan katilin 11 yıl önce Keleş ve Dedeoğulları arasında yaşanan kavgada da tüfekle ateş ettiği ancak olayda yaralanan olmadığı ortaya çıktı.
Türkiye 4 gündür Konya'da yaşanan katliamı konuşuyor. İşsiz Mehmet Altun, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'ndeki evde Dedeoğulları ailesinden annebaba ve 5 çocuğunu öldürerek kayıplara karıştı. Katil zanlısını memleketi olan Bozkır ilçesindeki dağlık arazide arama çalışmaları sürüyor.
Katil zanlısının 11 yol önce Keleş ve Dedeoğulları arasında yaşanan kavgada da tüfekle ateş ettiği ancak olayda kimsenin yaralanmadığı ortaya çıktı. Kavgadan sonra Altun hakkında 'Genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek' suçundan işlem yapıldığı kaydedildi.
Öte yandan katil zanlısının 8 aylık hamile olan eşinin olaya inanmak istemediği, katliam görüntülerini görünce dehşete düştüğü belirtildi.
ŞİKAYETÇİ OLMUŞLAR
İki aile arasında 12 Mayıs'ta yaşanan büyük kavganın ardından Keleş ailesi fertleri katliamda öldürülen Barış Dedeoğulları hakkında polis merkezine giderek şikâyette bulundukları ortaya çıktı.
22 Mayıs tarihinde Fatma ve Fadimana Keleş ile Ayşe Güven, kendilerine Barış Dedeoğulları ile tanımadıkları 8-10 kişinin tehdit ve hakarette bulunduğu bu nedenle şikâyetçi olduklarını kaydettikleri öğrenildi.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Katil zanlısı Altun'un ablası Ayşe Keleş'in, 3 ay önce yaşanan kavga sonrası verdiği ifadede ortaya çıktı. Olay sonrası tutuklanan ve 20 gün önce tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen Keleş, "10 yıl önce kavga edip, mahkemelik olduğumuz Dedeoğulları ailesi ile husumetli ve küstük.
Olay günü yeğenim ve oğlum sigara içmek için dışarı çıkmıştı. Barış Dedeoğulları'nın küfür ettiğini duydum. Dışarı çıktığımda sokak üzerinde Barış ve ailesinin ellerinde demir ve ağaç sopalar ve bıçak vardı. Oğlumu geri çekip aralamak isterken bana sopalarla saldırdılar. Olay yerine bir tüfek getirildi ve 3 al ateş edildi. Başıma sopayla vurulunca bayılacak gibi oldum ve yere çöktüm. Sonra polis ve ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldım" dedi.
Halen tutuklu bulunan eniştesi Lütfi Keleş ise son dakika ifadesinde, "Oğlum ve yeğenim dışarı sigara içmeye çıktı. Oğlumun kavga ettiğini öğrenince aralamak için dışarı çıktım. Dedeoğulları ailesinin ellerinde sopalarla saldırdıklarını gördüm. Aralamak isterken ben de darbe aldım. Evlerinden tüfek getirdiler ve Yaşar 4 el ateş etti. Ateşler bize isabet etmedi. Sonra bizi bıraktılar" dedi.
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