Konya’da 7 kişinin can verdiği katliam! Adli vaka neden provoke ediliyor? Amaçları ne?

MHP Konya Milletvekili Esin Kara öne çıkan sözleri:

"Dün akşam bu katliamdan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük ve bu olayın arkasında durmak ya da tasvip etmek bir insanlık suçudur. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz ve failin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yakalanıp gerekliyi cezayı da alacağına inanıyoruz.

Bu olayın sonrasında HDP adlı siyasi partinin yapmış olduğu provokatif eylem ve açıklamalar bizleri ziyadesiyle rahatsız etti. Biz Konya'yız ve şefkatin başkentiyiz. HDP'nin tavrı bizi şaşırtmadı. Terör örgütünün uzantısı olan HDP'nin son çırpınışlarıdır. Yapılan operasyonlarla da PKK terör örgütü tükenmek üzere.