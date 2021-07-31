Konya’da 7 kişinin can verdiği katliam! Adli vaka neden provoke ediliyor? Amaçları ne?
Konya’da aralarında 11 yıldır husumet olan aileler arasında korkunç bir olay yaşandı. Evi basan failler 7 kişiyi katledip evi ateş verdi. Olay üzerinden etnik kavga çıkarmak hedefinde olanlara cevap İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından geldi ve Soylu, "(Olayın) Bunun Kürt-Türk meselesiyle ilgili herhangi bir alakası yoktur" mesajını verdi. Peki Konya'da iki ailenin husumeti neden etnik kavga gibi gösteriliyor? Buradaki amaç ne? Türkiye’yi karıştırmak mı istiyorlar? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ve MHP Konya Milletvekili Esin Kara değerlendirdi.
MHP Konya Milletvekili Esin Kara öne çıkan sözleri:
"Dün akşam bu katliamdan dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acımız büyük ve bu olayın arkasında durmak ya da tasvip etmek bir insanlık suçudur. Bu olaydan dolayı çok üzgünüz ve failin bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Yakalanıp gerekliyi cezayı da alacağına inanıyoruz.
Bu olayın sonrasında HDP adlı siyasi partinin yapmış olduğu provokatif eylem ve açıklamalar bizleri ziyadesiyle rahatsız etti. Biz Konya'yız ve şefkatin başkentiyiz. HDP'nin tavrı bizi şaşırtmadı. Terör örgütünün uzantısı olan HDP'nin son çırpınışlarıdır. Yapılan operasyonlarla da PKK terör örgütü tükenmek üzere.
Bunların artık yapacağı tek şey vatandaşı sokağa dökmek. Kirli ve kaos planlarını ortaya çıkartmaktır. Dün HDP tarafından yapılan açıklamalara bakarsanız kaos planlarının tek tek itiraf edildiğini göreceksiniz. Bu açıklamada zehirli bir dil kullanıldı. Açıklamalarda etnik ayrımcılık yapılmıştır.
Cumhur İttifakı üzerine yapılan söylemler korkunçtur. Bizim Cumhur İttifakı olarak asla ve asla Kürt kardeşlerimizle bir sorunumuz yok. HDP Kürt kardeşlerimizin temsilcisi değildir. HDP tarafından yapılan açıklamalar sokağa çağırma ve provokasyon kokan açıklamalardır.
Bizi ayırmaya gelemezsiniz. Bunun yeri Konya değildir. Bu nifak tohumlarını ekmek için Konya'dan başlayamazsınız. Konya sizin kaos ortamını yaracağınız yer değildir. ABD'den aldıkları 30 bin TIR silah bir şey çözmedi Türk askeri sizi ininizde yok etti. İçerde de sizin bu siyasi oyunlarınıza fırsat vermeyeceğiz."
AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'in açıklamaları
"Dün olay yaşandığından beri hem siyasi hem adli olarak bölgede bulunduğumuz için yoğun bir trafik yaşadık. Tüm milletvekillerimiz acilen bölgeye gittiler. Aileyle görüşmeler yaptık ve olayın ne olduğu konusunda fikirler edindik. Bizim öğrendiğimiz bilgiler var ancak bunları adli tahkikata zarar vermemek için paylaşmıyoruz.
7 kişinin hunharca katledilmesi gerçekten çok üzücü. Olay adli olarak devam etmektedir ve bizler de süreci yakından takip ediyoruz. Bu olayı istismar etmeye kalktılar. Bizlerde okul mahalle ayrımı yoktur cami ayrımı yoktur. Bizim köylerimiz yan yanadır.
Konya Osmanlı İmparatorluğu'nun küçük bir örneğidir ve burada 72 millet bir arada barış içinde huzur içinde devletin kendisine sağladığı imkanlardan yararlanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Belli çevreler bu olayı provoke etmeye kalktılar ama bunu başaramayacaklar."
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