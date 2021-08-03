Yangınlar tarım ve bal sektörünü de vurdu! Devlet destek için harekete geçti

400 ARI KOVANI TELEF OLDU

Seracılık çalışmalarının en büyük merkezlerinden biri olan Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz tarihinden bu yana süren yangınlar sebebiyle ilk belirlemelere göre, 700 dekara yakın muz serası, 100 dekarın üzerinde sebze serası, 15 bin dekarın üzerinde zeytin, defne ve keçiboynuzu ile narenciye alanı zarar gördü. Yangında 300'ün üzerinde büyükbaş, 3 bine yakın küçükbaş, 4 bine yakın kanatlı hayvan, 400'e yakın da arı kovanı da telef oldu.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandar, "Özellikle hayvan yemi ve saman ihtiyacının yoğun olduğu bölgeye ilk etapta 100 ton saman ve yem ulaştırdık. Yaptığımız çağrı üzerine yurdun çeşitli yerlerindeki borsalarımızdan çiftçilere ulaştırılmak üzere yem ve saman yardımları geliyor. Talebimiz üzerine Uşak Ticaret Borsası 10 ton samanı, Karapınar Ticaret Borsası 35 TIR yem ve samanı çiftçilerimize ulaştırmak üzere bölgeye gönderdi. Balıkesir Ticaret Borsamız 1 kamyon yem, Ünye Ticaret Borsamız 1 kamyon yem ve Konya Ticaret Borsamız 2 TIR yemi bölgeye ulaştırdı" dedi.

BESİCİLERE YEM DESTEĞİ

Adana'nın Kozan ilçesinde de yangında hayvanları telef olan, ahırları zarar görenlere valilik ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü destek oldu. Yangında 7 hayvanın telef olduğu Kızlar sekişi Mahallesi'nde, besicilere toplamda 7 büyükbaş verdi, saman yardımı yapıldı. Kozan ilçesinde 28 Temmuz'da çıkan orman yangını İmamoğlu ile Karaisalı ilçelerine de sıçramıştı.