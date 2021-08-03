Denizli'de yangında son anda kurtulan çiftçi: 'Aldığım nefes alev gibiydi'

''ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK''

Traktörünün ailesinin bir parçası gibi gördüğünü kaydeden Köylüoğlu, "Çiftçi için traktör her şeydir. Maalesef başımıza böyle bir iş geldi üzgünüz. Çok şükür canımızı kurtardık. Yangın mahallemize ulaşmadığı için de sevinçliyiz. Yine böyle bir olay olsa hiç düşünmeden giderim. Bu ormanlar bizim. Ekipler bizim için mücadele ediyor. Hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.