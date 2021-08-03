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Denizli'de yangında son anda kurtulan çiftçi: 'Aldığım nefes alev gibiydi'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.08.2021
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Denizli'de yangında son anda kurtulan çiftçi: 'Aldığım nefes alev gibiydi'

Denizli Buldan'da Süleyman Köylüoğlu adlı vatandaş ormanlık bölgede meydana gelen yangını söndürmek isterken alevlerin arasında kaldı. Su tankeri ve traktörü demir yığınına dönen Köylüoğlu, başından geçenleri "Kaçarken, yanlış yöne koşuyor olabilirim diye de çok korktum. Kimseden yardım isteyemedim çünkü sesim de çıkmadı. Güçlükle koşarak canımı kurtarabildim" sözleriyle anlattı.

Denizli'nin Buldan ilçesindeki Türlübey Mahallesi'nde geçen gün öğle sularında meydana gelen orman yangını, hemen hemen 12 saatlik çalışmanın akabinde söndürüldü. Yerleşim yerini tehdit eden yangın esnasında, Orman Bölge Müdürlüğü görevlileriyle mahalleli de alevleri söndürmek için destek oldu. Yangının mahalleye sıçramaması için vatandaşlar, traktörleri ve su tankerleriyle alevlere müdahale etti.

TRAKRÖTÜ VE SU TANKERİ GÖZÜNÜN ÖNÜNDE YANDI

Söndürme çalışmalarına katılan evli ve bir çocuk babası 44 yaşındaki Süleyman Köylüoğlu, yardım için gittiği bölgede alevlerin arasında kaldı. Köylüoğlu, son anda kaçıp canını kurtarırken, traktörü ve arkasına bağladığı su tankeri alevlerin arasında kalıp, gözünün önünde yanarak demir yığınına döndü. Kolları, sırtı ve ensesi yanan Köylüoğlu, bölgedeki sağlık ekiplerince Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan Köylüoğlu, tedavisinin ardından taburcu edildi.

''ALDIĞIM NEFES ALEV GİBİYDİ''

Ölümden dönen Köylüoğlu, yaşadığı mahallenin yanında çıkan yangını görünce panikle yardıma gittiğini söyledi. Evlerinin yanma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirten Köylüoğlu, "Su tankerimi doldurup söndürme çalışmalarına katıldım. Bir orman arazözü ve bir personeli alevlerin arasında gördüm. Feryat ediyor ve su istiyordu. Alevler arasındaki yangın söndürme ekibine yardım için su götürmek ve onu kurtarmak istedim. O alana gider gitmez alevler çok yükseldi. Yangının ortasında kaldım. Alevler sağ yanımdan geldi. Kolumdaki derinin naylon gibi açıldığını gördüm. Traktörümle manevra yapıp kaçmaya çalıştım, başaramadım. Sırtım yanmaya başladı. Aldığım nefes alev gibiydi. Çok zor da olsa traktörümü bırakarak kaçmayı başardım" dedi.

''GÜÇLÜKLE KOŞARAK CANIMI KURTARABİLDİM''

Yanan traktörünü banka kredisiyle aldığını, borcunu geçen yıl bitirdiğini dile getiren Köylüoğlu, "Bizimdi artık, sevinçliydik. Traktörümü orada alevlerin arasında bırakmak çok zor geldi ama mecburdum. Kaçarken, yanlış yöne koşuyor olabilirim diye de çok korktum. Kimseden yardım isteyemedim çünkü sesim de çıkmadı. Güçlükle koşarak canımı kurtarabildim" diye konuştu.

''ÇOK ŞÜKÜR CANIMIZI KURTARDIK''

Traktörünün ailesinin bir parçası gibi gördüğünü kaydeden Köylüoğlu, "Çiftçi için traktör her şeydir. Maalesef başımıza böyle bir iş geldi üzgünüz. Çok şükür canımızı kurtardık. Yangın mahallemize ulaşmadığı için de sevinçliyiz. Yine böyle bir olay olsa hiç düşünmeden giderim. Bu ormanlar bizim. Ekipler bizim için mücadele ediyor. Hayatını tehlikeye atıyor" ifadelerini kullandı.

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