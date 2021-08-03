Altın alacaklar dikkat! Yeni sistem geliyor! Sahtecilik tarih olacak

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, sahte ve düşük ayar altın satışının önüne geçmek için geliştirdikleri İKO-güvenCE etiket sistemini anlattı. Etiketin kuyumcu esnafı ve tüketiciler arasında güven sorunun çözeceğini söyleyen Atayık, "İstanbul Kuyumcular Odası olarak, kuyumcu esnafımızla yerli ve yabancı tüketici arasında güven duygusunu en üst düzeye çıkarmak için böyle bir uygulamaya başladık. Uygulamamız dün başladı. Ancak hazırlığımız iki yıl sürdü. Konuyla ilgili çeşitli şikayetler almıştık. Bu nedenle İKO-güvenCE etiketinin tüketicilerimize ve esnafımıza fayda sağlayacağını umuyorum" diye konuştu.