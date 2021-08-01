Yangından kaçış anı kamerada
Antalya Manavgat'taki yangınlarda çok çarpıcı bir an kayda geçti. Seyir halindeki bir araç yolda ilerlerken yolu kaplayan alevlerin ortasında kaldı. Dehşet anları saniye saniye kaydedildi.
Antalya Manavgat'ta yangınlar 5 gündür devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederek pek çok yangını kontrol altına alırken bir takım bölgelerde yangın hala devam ediyor. Ekipler yangına dört koldan müdahale ederek kontrol almaya çalışırken Manavgat'ta seyir halindeki bir aracın alevlerin arasında kaldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde araçlarıyla ilerlerken alevlerin arasında kaldılar.
Seyir halindeki araç yangın bölgesine ilerlediği esnada alevlerin arasında kaldı. Araç bulunan vatandaşların ''Allah'ım yardım et!'' feryatları yaşadıkları korkuyu gözler önüne serdi.
O ANLAR SANİYE SANİYE KAMERADA
Araç içindeki vatandaşların korku dolu anları da videoya yansıdı.
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