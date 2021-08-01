Yangından kaçış anı kamerada

Antalya Manavgat'ta yangınlar 5 gündür devam ediyor. Devlet tüm imkanlarını seferber ederek pek çok yangını kontrol altına alırken bir takım bölgelerde yangın hala devam ediyor. Ekipler yangına dört koldan müdahale ederek kontrol almaya çalışırken Manavgat'ta seyir halindeki bir aracın alevlerin arasında kaldığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.