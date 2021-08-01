TESK’ten 81 ile ‘aşı’ genelgesi
Son dönemde vaka sayılarında yaşanan beklenmedik yükseliş, aşılanmanın önemini daha da artırdı. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları konfederasyonu 81 ilin tamamındaki bağlı kuruluşlarına aşı genelgesi gönderdi.
Kurban Bayramı tatilinin ardından koronavirüs günlük vaka sayısı yeniden 20 binin üzerine çıktı.
Kısıtlamalarla karşı karşıya kalmamak adına devletin yaptığı aşı çağrılarına sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu 81 ile genelge gönderdi.
Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu Bendevi Palandöken genelgeye ilişkin şu açıklamada bulundu:
''10 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZIN AŞILANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ''
''Pandemi sürecinde esnafın çekmiş olduğu sıkıntıların tekrarlanmaması için 2 milyonun üzerindeki işyerimiz ve çalışanlarımızla nerdeyse toplumun 10 milyona yakın insanımızın aşılanması için teşviki gayretler sarf ediyoruz. İlgili meslek odalarına genelge yaptık. Aşının bu yeni varyantta da ne kadar etkili olduğunu ispata gayret ettik. ''
Ülke genelinde TESK'e bağlı 82 birlik, 13 mesleki federasyon ve 3200 odaya gönderilen genelgeyle aşı çağrısı yapıldı.
''AŞI KAMPANYALARINA KATKI SAĞLAMALARINI BEKLİYORUZ''
Palandöken, ''Eminim ki aşısız hem yanımızda çalışmayacak, hem de aileleriyle birlikte ülkemizde aşısız insan kalmaması için gayret sarf edilecek. Aşı kampanyalarına katkı sağlamalarını bekliyoruz. Herkesin aşılanmak suretiyle en azından can kaybının önüne geçilmesi.'' dedi.
Ayrıca aşının önemini anlatmak için hazırlanan broşürler işyerlerinde ve araçlarda bulundurulacak.
''SAĞLIK BAKANLIĞIMIZ, HÜKÜMET BU KONUDA GEREKLİ ÇALIŞMALARI YAPIYOR''
Bendevi Palandöken, ''İşyerlerinde, araçlarda ben aşımı oldum, siz oldunuz mu şeklinde teşvik edici broşürleri devam ettireceğiz. Zaten sağlık bakanlığımız, hükümet bu konuda gerekli çalışmaları yapıyor. Bizim yaptığımız broşürler vatandaşların farkındalığı açısından önemli.'' sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika: İl içi görevden ayrılma işlemleri başladı mı? Öğretmen il içi ilişik kesme işlemleri nereden, nasıl yapılır?
- Temmuz ayından sonra emekliye yeni zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşında artış olabilir! Seyyanen zam ve asgari ücret...
- İşçi zammı son dakika: Taşeron ve kamu işçisi seyyanen zam açıklandı mı? Toplu sözleşme ile yeni zamlı maaşlar...
- POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 28. dönem POMEM mülakat sonuç tarihi açıklandı mı?
- Kabine Toplantısı son gelişmeler: Yasaklar tekrar, yeniden gelecek mi? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı...
- İŞKUR 2021 personel alımları: Normalleşe sonrasında 80 bine yakın işçi alımı olacak! Başvuru şartları...
- Promosyon yarışı hız kazandı! Emekliye 2000 TL'ye kadar ödeme! Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası...
- KPSS sınav yorumları 2021: KPSS sınavı soruları zor muydu, kolay mıydı? 1 Ağustos...
- KPSS 2021 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? KPSS 3 yanlış 1 doğruyu götürür mü? Kaç yanlış kaç doğruyu götürüyor?
- YKS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM ile üniversite tercihleri hangi tarihte başlar?
- ÖSYM ile KPSS ÖABT sonuçları açıklandı mı? 1 Ağustos 2021 KPSS ÖABT soruları ve cevapları ekranı
- KPSS sınav saatleri: KPSS Eğitim Bilimleri kaç dakika sürecek? KPSS Eğitim Bilimleri kaç soru var?