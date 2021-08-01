TESK’ten 81 ile ‘aşı’ genelgesi

''10 MİLYONA YAKIN İNSANIMIZIN AŞILANMASI İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ''

''Pandemi sürecinde esnafın çekmiş olduğu sıkıntıların tekrarlanmaması için 2 milyonun üzerindeki işyerimiz ve çalışanlarımızla nerdeyse toplumun 10 milyona yakın insanımızın aşılanması için teşviki gayretler sarf ediyoruz. İlgili meslek odalarına genelge yaptık. Aşının bu yeni varyantta da ne kadar etkili olduğunu ispata gayret ettik. ''