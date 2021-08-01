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Hafta sonu İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Hafta sonu İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti

İstanbul'da Eyyam-ı Bahur sıcakları etkili olmaya devam ediyor. Her geçen gün artan sıcaklıkların ardından vatandaşlar Caddebostan Plajına akın etti. Plajdaki insan kalabalığı ise havadan drone ile görüntülendi.

İstanbul'da etkisini gösteren Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan vatandaşlar, salgını unutup serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'na akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı sıcaklıklarda plaja giden İstanbullardan bir takımı denize girmeyi tercih ederken bir takımı ise güneşlendi.

NEM ORANU YÜZDE 48

Diğer taraftan, son günlerde sıcaklıkların gittikçe yükseldi İstanbul'da sıcaklık 33 derece, nem % 48, rüzgar hızı ise saatte 11 kilometre olarak ölçüldü.
Vatandaşların güneşlenip denize girdiği Caddebostan Plajı drone ile havadan görüntülendi.

İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti İSTANBULLULAR CADDEBOSTAN PLAJI'NA AKIN ETTİ
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