Hafta sonu İstanbullular Caddebostan Plajı'na akın etti

İstanbul'da etkisini gösteren Eyyam-ı Bahur sıcaklarından bunalan vatandaşlar, salgını unutup serinlemek için Caddebostan Halk Plajı'na akın etti. Termometrelerin 30 dereceyi aştığı sıcaklıklarda plaja giden İstanbullardan bir takımı denize girmeyi tercih ederken bir takımı ise güneşlendi.