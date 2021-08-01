Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik korkutan deprem | (2021 SON DEPREMLER)
Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,32 olarak belirlendi.
SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Korkutan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.
Depremin derinliği ise 8,32 olarak belirlendi.
SON DAKİKA: Bu deprem öncesinde yine Muğla'nın Datça ilçesinde 3,6'lik bir deprem daha kayıtlara geçti.
İŞTE DEPREMİN HARİTASI
2021 SON DEPREMLER
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