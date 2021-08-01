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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik korkutan deprem | (2021 SON DEPREMLER)

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Muğla'nın Datça ilçesinde 4,2'lik korkutan deprem | 2021 SON DEPREMLER

Son dakika haberi... AFAD açıklamasına göre; Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği ise 8,32 olarak belirlendi.

SON DAKİKA: Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 19.04'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan deprem çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

Depremin derinliği ise 8,32 olarak belirlendi.

Yangınların sürdüğü Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu YANGINLARIN SÜRDÜĞÜ MUĞLA'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD DUYURDU

SON DAKİKA: Bu deprem öncesinde yine Muğla'nın Datça ilçesinde 3,6'lik bir deprem daha kayıtlara geçti.

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