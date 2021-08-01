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Son dakika: Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş Eğirdir'de toprağa verildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Son dakika: Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş Eğirdir'de toprağa verildi

Son dakika: Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren 62 yaşındaki Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş, memleketi Isparta'nın Eğirdir ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Nurullah Coş, "Altın gibi bir çocuğumdu" dedi.

İstanbul'da kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Sakarya eski Valisi Hüseyin Avni Coş'un cenazesi baba Nurullah Coş ve anne Feride Coş'un isteği üzerine toprağa verilmek üzere Isparta'nın Eğirdir ilçesine getirildi.

Bugün ikindi vakti Eğirdir Merkez Hızırbey Camii'nde düzenlenen cenaze törenine TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Isparta milletvekilleri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan namazın ardından Hüseyin Coş'un cenazesi devlet töreniyle Kervansaray Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni sırasında ayakta durmakta güçlük çeken baba Nurullah Coş, "Altın gibi bir çocuğumdu" dedi.

Hüseyin Avni Coş'un küçük kızı ise gözyaşları içerisinde cenaze aracına binerek mezarlığa kadar gitti.

HÜSEYİN AVNİ COŞ KİMDİR?

Hüseyin Avni Coş, 1959'da Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğdu. Coş, 1976'da Eğirdir Lisesinden mezun olduktan sonra aynı yıl Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesinde eğitime başladı, 1977'de geçiş yaptığı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinin İktisat ve Maliye Bölümünden 1981'de mezun oldu.

1982'de mülki idare amirliğine başlayan Coş, farklı ilçelerde kaymakamlık görevini yürüttü.

Sırasıyla Bingöl, Aksaray, Kırklareli, Aydın, Adana ve Sakarya illerinde valilik görevinde bulunan Coş, 21 Haziran 2017 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan valiler kararnamesiyle Merkez Valiliğine atanmıştı.

Yönetim tarzı ve zaman zaman çıkışlarıyla gündeme gelen Coş, sıra dışı bir vali olarak biliniyordu.

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