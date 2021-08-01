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Yangınların sürdüğü Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu | Son depremler 2021

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Giriş: 01.08.2021 19:28
Güncelleme:01.08.2021 19:39
Son 4 gündür yangılarla mücadele Muğla'dan deprem haberi... Dün akşam saatlerinde başlayan depremle ise aralıklarla sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından açıklanan son bilgiye göre saat 19.04'de korkutan bir deprem meydana geldi. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Muğla'da korkutan deprem...

AFAD saat 19.04'te Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı sosyal medya hesabı üzerinde gerçekleşen son depreme ilişkin verileri paylaştı.

#Deprem
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 36.58 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 01.08.2021, 19:04:43 TSİ
Enlem : 36.4111 N
Boylam : 27.1353 E
Derinlik : 8.32 km
Detay : https://t.co/0HuQIIqhHA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi

— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 1, 2021
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