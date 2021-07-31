Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu merkez üssü Datça açıkları! İşte son depremin detayları...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57 'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.