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Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu merkez üssü Datça açıkları! İşte son depremin detayları...

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.07.2021 Güncelleme Tarihi: 31.07.2021
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Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu merkez üssü Datça açıkları! İşte son depremin detayları...

AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem... Yaşanan son depremin merkez üssü Datça açıkları... AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. AFAD, 22.57'de yaşanan bu değremin ardından saat 23.10'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57 'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.

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Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.

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AFAD, saat 22.57'de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.10'da 3.8 ve saat 23.47'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki depremin daha meydana geldiği duyuruldu.

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