Muğla'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu merkez üssü Datça açıkları! İşte son depremin detayları...
AFAD duyurdu! Muğla'da korkutan deprem... Yaşanan son depremin merkez üssü Datça açıkları... AFAD depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken, Kandilli Rasathanesi ise 4.8 olarak açıkladı. AFAD, 22.57'de yaşanan bu değremin ardından saat 23.10'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...
SON DAKİKA DEPREM HABERİ: Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 22.57 'de 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan elde edilen bilgilere göre, saat 22.57'de Muğla Datça açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.20 km olarak ölçüldü.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 4.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.17 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 22:57:55 TSİ
Enlem : 36.3551 N
Boylam : 27.0868 E
Derinlik : 3.20 km
Detay : https://t.co/fpELjIlGJB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
KANDİLLİ'DEN DEPREM AÇIKLAMASI
Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü depremin şiddetini 4,8 olarak duyurdu.
EGE DENİZİ BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
AFAD, saat 22.57'de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki depremin ardından saat 23.10'da 3.8 ve saat 23.47'de 3.7 büyüklüğünde peş peşe iki depremin daha meydana geldiği duyuruldu.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.68 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 23:10:37 TSİ
Enlem : 36.3613 N
Boylam : 27.1053 E
Derinlik : 7.05 km
Detay : https://t.co/iediqXNMlo@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 31, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 44.55 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 31.07.2021, 23:43:24 TSİ
Enlem : 36.3385 N
Boylam : 27.1113 E
Derinlik : 7.42 km
Detay : https://t.co/plqPWfUJx6@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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