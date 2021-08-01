Son dakika | Ege Denizi'nde 5,5 büyüklüğünde deprem! AFAD-Kandilli son depremler
Son dakika haberi...Ege Denizi'nde saat 07.31 sıralarında yerin 10,8 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 5,5 olarak açıklandı. Datça açıklarında meydana gelen deprem kıyı illerinden hissedildi.
Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Deprem, yerim 10.86 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.
AFAD'DAN AÇIKLAMA
AFAD, konuyla ilgili, "Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." açıklamasını yaptı.