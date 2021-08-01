Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"EGE DENİZİ PARAMPARÇA"

Her an bir deprem olabilir. Ama bu yeni bir depremi bekliyorum anlamında değil potansiyel olarak bölgede deprem oluşturma kapasitesinin yüksek olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Bu bölgenin ne kadar kritik olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ege Denizi paramparça zaten. Sürekli parçalanıyor. Deniz altında örtülü şekilde volkanlar bile var. Bunların külleri Fethiye'ye kadar giden küller var. Dediğim gibi üçlü tehlike var.