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Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 01.08.2021 Güncelleme Tarihi: 01.08.2021
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Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peki bu büyüklükteki deprem krtik mi? Yeni depremler bölgede bekleniyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Ersoy, bölgenin çok kritik bir yer olduğunu ve daha büyük depremler olabileceğini vurguladı.

Dün gece, 22.57'de 4,5 büyüklüğünde, saat 02.25'te de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Son olarak Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

Ege'de peş peşe meydana gelen depremler neyin habercisi? Bu büyüklükteki deprem krtik mi? Yeni depremler bölgede bekleniyor mu? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

DEPREM NEREDE OLDU?

Burası hem deniz alanları hem de kara alanlarında iyi bildiğim yerler. Şu yanlışlığa çok sık düşüyoruz. Datça depremleri olarak vermek çok tehlikeli tam turizm mevsiminde bu yanlış algılanabilir. Bu deprem Nisiros volkanik adası ile Kilyos adası arasındaki bir bölgede deniz altı çukurluğunda meydana geliyor.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"BURASI ÇOK KRİTİK BİR YER"

Dün de depremler meydana gelmişti. Bugün de daha büyüğü oldu. Burası çok kritik bir yer. Burada daha büyük depremler olabilir ve her an olabilir. Bu depremi önceden bilmek değil bölgenin ne kadar kritik ve dinamik olduğunu söylemek açısından bu depremin Türkiye'nin Türkiye'ye yakın en tehlikeli bölge olduğunu söylemiştim.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

Hatta biraz daha güneye indiğimizde Girit'e ada bölgesine doğru indiğimizde buranın 8'in üzerinde depremler bile oluşturabileceğini söylemiştik. Ama Türkiye'de mesela 8'i geçen deprem olmadı.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

ÜÇLÜ TEHLİKENİN OLDUĞU BÖLGE

Bu açıdan burası kritik bir yer hem tsunami hem deprem hem de volkanik ada bakımından volkanik faaliyetler var insanlık tarihi içerisinde. Burası üçlü tehlikenin olduğu bir bölge.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"BİNDİĞİMİZ DALI KESMEK OLUR"

Burayı Datça depremi gibi vermek yanlış olur. Bu kendi bindiğimiz dalı kesmek olur. Kendi sınırlarımız içerisindeki bir deprem değil bunu vurgulamakta fayda var.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"EGE DENİZİ PARAMPARÇA"

Her an bir deprem olabilir. Ama bu yeni bir depremi bekliyorum anlamında değil potansiyel olarak bölgede deprem oluşturma kapasitesinin yüksek olduğunu vurgulamaya çalışıyorum. Bu bölgenin ne kadar kritik olduğunu söylemeye çalışıyorum. Ege Denizi paramparça zaten. Sürekli parçalanıyor. Deniz altında örtülü şekilde volkanlar bile var. Bunların külleri Fethiye'ye kadar giden küller var. Dediğim gibi üçlü tehlike var.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"YIKICI ETKİSİ VAR"

5,5'lik deprem kritik çizgide, bu büyüklükteki depremlerin yıkıcı etkisi var. Biz bir deprem ülkesiyiz kaçınılmaz. Türkiye'nin kuzeyinde güneyinde doğusunda batısında her yerde fay zonları var. Depreme önceden hazır olmamız gerekir.

Ege'de 10 saatte 3 deprem! Neyin habercisi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de anlattı: Kritik bir yer! 8'in üzerinde...

"EN GÜVENLİ YERLER SAĞLAM BİNALARDIR"

Müdahalenin dışında yapılacak şeylerden bir tanesi de evlerimizi de her zaman güvenli kılmak adına sağlamlaştırmamız gerekiyor. En güvenli yerler sağlam binalardır sokaklar değildir. Sokaklar daha tehlikelidir. O yüzden binalarımızı sağlam yapmamız gerekiyor.

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