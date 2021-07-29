Üsküdar'da otobüste maske kavgası! Tekmeler havada uçuştu
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otobüste yolculuk sırasında maske kullanmadığı öne sürülen 2 yolcu ile öteki yolcular arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda otobüsün içinde maske kullanmayan 2 şahıs öteki yolcular tarafından şiddete uğradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu anbean yansıdı.
Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske uygulaması devam ediyor. Kimi vatandaşlar kurallara riayet ederken kimi ise salgını yok sayarak pandemi yokmuş gibi hayatına devam ediyor.
TEKMELER HAVADA UÇUŞTU
İstanbul Üsküdar'da hareket halinde olan içi yolcu dolu bir otobüsünde maske takmayan kişiler nedeniyle gergin anlar yaşandı. İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KYK yurt başvuruları ne zaman başlayacak? KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? GSB açıklaması...
- DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
- Sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı mı? 2021 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları ne zaman başlayacak?
- Araba alacaklara kritik uyarı! O tarihte arşa çıkabilir! İşte, zam öncesi ikinci el araç fiyatları...
- Ağustos ayında emekliye zam müjdesi! SSK Bağ-Kur emekli maaşına yeni zam fırsatı! 355 ve 1200 TL'ye kadar...
- SGK resmen açıkladı! Emeklilik olmak isteyene 36 ay vade ile kredi fırsatı! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank...
- Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Aşure Günü hangi tarihte yapılacak?
- Son dakika: Mekanlar 15 Ağustos'ta kapanacak mı? Kafe, restoran ve kahvehaneler yeniden kapanır mı?
- A101 29 Temmuz kampanyaları neler? A101 marketlerde perşembe günü hangi ürünler indirimli olacak?
- Araba alacaklar dört gözle bekliyor! Sıfır arabalarda ÖTV indirimi gelecek mi? 2021 yılında ÖTV indirimi gelir mi?
- AÖL ek, telafi sınavı ne zaman yapılacak? AÖL 4. dönem sınav tarihleri açıklandı mı 2021? Online, yüz yüze...
- Ağustos ayı kira artış oranı açıklandı mı? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Ağustos ayı kira zammı belli oldu mu? Son durum...