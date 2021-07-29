Üsküdar'da otobüste maske kavgası! Tekmeler havada uçuştu

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İstanbul Üsküdar'da hareket halinde olan içi yolcu dolu bir otobüsünde maske takmayan kişiler nedeniyle gergin anlar yaşandı. İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.