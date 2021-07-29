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Üsküdar'da otobüste maske kavgası! Tekmeler havada uçuştu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021
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Üsküdar'da otobüste maske kavgası! Tekmeler havada uçuştu

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde otobüste yolculuk sırasında maske kullanmadığı öne sürülen 2 yolcu ile öteki yolcular arasında tansiyon yükseldi. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucunda otobüsün içinde maske kullanmayan 2 şahıs öteki yolcular tarafından şiddete uğradı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu anbean yansıdı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelede alınan önlemler kapsamında toplu alanlarda maske uygulaması devam ediyor. Kimi vatandaşlar kurallara riayet ederken kimi ise salgını yok sayarak pandemi yokmuş gibi hayatına devam ediyor.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

İstanbul Üsküdar'da hareket halinde olan içi yolcu dolu bir otobüsünde maske takmayan kişiler nedeniyle gergin anlar yaşandı. İddiaya göre otobüste yolculuk yaptıkları sırada maske takmayan 2 yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesiyle otobüs içerinde kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada maske takmayan kişiler diğer yolcular tarafından darp edildi. Kavgayı çığlıklar içerisinde izleyen diğer yolcular ise büyük panik yaşadı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Otobüste maske takmama nedeniyle çıkan tekmeli yumruklu kavga vatandaşın cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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