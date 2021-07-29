Bodrum’da toplanmayan çöpler kavga çıkardı! Olay karakolda bitti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde patlayan borular nedeniyle sürekli alt yapı sorunu yaşanıyor. Sorunlara her gün yenileri de ekleniyor. Geçtiğimiz günlerde de toplanmayan çöpler yüzünden kavga çıktı. İki site sakini birbirine girdi. Yalıkavak'taki Gökçebel Sitesi'nde ev kiralayan tatilciler, Çöpleri toplanmayınca belediyeye isyan etti. Tartışma büyüyünce taraflar birbirine girdi arbede çıktı. İki sitenin sakinleri soluğu karakolda aldı.

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