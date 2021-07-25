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Adliye önünde avukatla hakim arasında akıllara durgunluk veren kavga

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Adliye önünde avukatla hakim arasında akıllara durgunluk veren kavga

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Saray'ında görevini yapan hakim Bülent K. taksi beklediği esnada İstanbul Barosu’na kayıtlı avukatlardan İsmail Y. ile tartışmaya başladı. İkili arasındaki tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Avukattan tekmeyle şiddet gören hakim, şikayetçi oldu.

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde geçen aylarda tuhaf bir olay meydana geldi. Adliyede görevli hakim, taksi beklediği esnada tartıştığı bir avukat tarafından şiddet gördü.

TAKSİ KAVGASI

Bülent K. adlı hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.

AVUKATTAN HAKİME TEKMELİ SALDIRI

Yaşanan tartışma sırasında avukat, hakime tekme atmaya başladı. Aldığı darbeler sonrası hakim, yola düştü. Yaralanan hakim şikayetçi oldu. Savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan avukat, suçlamaları kabul etmedi. Ancak adliyenin kamera kayıtları incelendiğinde, taksi için yol kenarında kaldırımda bekleyen müştekiye yaklaşan şüphelinin, müştekiye tekme attıktan sonra yola düştüğüne dair görüntüler tespit edildi. "Suçtan kurutulmaya yönelik" ifade veren avukat hakkında iddianame düzenlendi.

1 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, İstanbul Adliyesi önünde ticari taksi bekledikleri esnada avukatın, sırada bekleyen hakimin önüne geçmek istemesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığı, akabinde şüphelinin, müştekiye tekme atmak suretiyle yaraladığı, yaşananların kamera görüntü kayıtlarıyla da sabit olduğu anlatıldı. 'Basit Yaralama' suçundan dava açılan avukat İsmail Y.'nin 4 aydan 1 yıla kadar hapsi isteniyor.

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