Adliye önünde avukatla hakim arasında akıllara durgunluk veren kavga

İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde geçen aylarda tuhaf bir olay meydana geldi. Adliyede görevli hakim, taksi beklediği esnada tartıştığı bir avukat tarafından şiddet gördü.

TAKSİ KAVGASI

Bülent K. adlı hakim İstanbul Çağlayan Adliyesinde görevliydi. Hakim, 25 Aralık günü İstanbul Adliyesi önünde taksi beklemeye başladı. Bu esnada hakimin yanına İstanbul Barosuna kayıtlı İsmail Y. adlı avukat geldi. İddiaya göre avukat, yanaşan taksiyi gördüğünde hakimden önce binmek istedi. Hakim önüne geçmeye çalışan avukatı uyardığında ise taraflar arasında tartışma çıktı.