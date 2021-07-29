1,5 yaşındaki bebeğe işkence! Vicdansız babaya meydan dayağı
İstanbul bir apartmanın bodrum katında babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki bebeğin ağlama seslerini duyan komşular, çocuğun vücudunda morluklar ve sigara yanıkları gördü. Bebek tedavi altına alınırken, baba mahalleliler tarafından dövüldü.
İstanbul'da 1,5 yaşındaki bebeğine işkence yaptığı iddia edilen Suriyeli babaya meydan dayağı atıldı.
Olay, dün sabah saatlerinde Şişli Kurtuluş'ta meydana geldi. İddiaya göre, apartmanın bodrum katından bebeğin ağlama seslerini duyan üst kat komşusu Zilan Akman ve arkadaşı Safa Bayad aşağı indi.
BEBEK TİTREYEREK AĞLIYORDU
Apartman boşluğundaki pencereden bakan Zilan Akman babasıyla yaşayan 1,5 yaşındaki bebeğin titreyerek ağladığını gördü.
VÜCUDUNDA MORLUKLAR VAR
Bebeğin yanına giden Akman, vücudunda morluklar ve yaralar gördü. Durumu polise bildiren Akman, bebekle birlikte hastaneye gitti.
MAHALLELİDEN MEYDAN DAYAĞI
Bebek hastanede tedavi altına alınırken, Suriyeli baba ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenilen Suriyeli baba evinin önünde mahalleliler tarafından dövüldü.
"BEBEĞİN HER YERİNDE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"
Zilan Akman, bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördüklerini söyledi. Akman ''Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Biz bebek için adalet istiyoruz" dedi.
"VÜCUDUNA BAKTIM HER YERDE MORLUK VARDI"
Safa Bayad ise "Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı'' diye konuştu.
"ÇOCUĞUNU HER GÜN BAŞKA BİRİLERİNE BIRAKIYORDU"
Komşu Kazım Akman, babasının çocuğu her gün başka birilerine bıraktığını belirterek ''Daha önce cezaevine girdi. Çocuğun babası seviliyordu mahallede'' şeklinde konuştu.
"BABASI ÇOCUĞA HER ZAMAN VURUYOR"
Suriye uyruklu Cemal isimli bir kişi ise, çocuğun babasıyla bazen aynı evde kaldıklarını belirterek ''Babası çocuğa her zaman vuruyor. Yemek vermiyor. Kötü muamele yapıyor. Akli dengesi yerinde değil" dedi.
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