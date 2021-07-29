1,5 yaşındaki bebeğe işkence! Vicdansız babaya meydan dayağı

"BEBEĞİN HER YERİNDE SİGARA YANIKLARINI GÖRDÜK"

Zilan Akman, bebeğin her yerinde sigara yanıklarını gördüklerini söyledi. Akman ''Bir aydır burada kalıyorlar, annesi 3 aylıkken terk etmiş memleketine gitmiş. Daha önce de babası bebeğini sürekli bırakıp gidiyordu. Biz bebek için adalet istiyoruz" dedi.

"VÜCUDUNA BAKTIM HER YERDE MORLUK VARDI"

Safa Bayad ise "Çocuğun vücuduna baktım her yerde morluk vardı. Her yerde kan vardı. Çok kötü durumdaydı'' diye konuştu.