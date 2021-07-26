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Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.07.2021
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Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

İstanbul'da bir restorana gelen yabancı uyruklu şahıslar, iddiaya göre yan masada oturan kadınlara laf attı. Restoran çalışanlarının uyarısının ardından çıkan kavgada tekme ve yumrukların havada uçuştu.

Kadınlara laf attın tartışması meydan kavgasına döndü tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

Olay İstanbul Taksim Meydanı'nda yaşandı. Yabancı uyruklu iki kişioturdukları restoranda yan masada bulunan 3 kadına iddiaya göre laf attı. Kadınların şikayeti üzerine restoran çalışanları uyarıda bulundu.

Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

O esnada şahıslar işletme sahibine İngilizce ağır küfür edince ortalık bir anda karıştı.

Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

Dakikalarca süren meydan kavgasında tekme, yumruk ve tokatlar havada uçuşurken düşenlerden biri ise yerde tekmelendi.

Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

Yabancı uyruklu kişiler olay yerinden uzaklaşırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Lokantada tekme tokatlı kavga! Yan masaya laf atanlara dayak

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