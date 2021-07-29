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Sakarya'da korkunç cinayette kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Sakarya'da korkunç cinayette kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya Sapanca'da parçalanmış bir şekilde çöp poşetine konularak toprağa gömülen yabancı uyruklu çiftin cinayetiyle alakalı yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Cinayette zanlı olarak değerlendirilen maktul koca M.Z'nin üvey kız kardeşi ve onun erkek arkadaşının İran'a kaçtığını belirleyen emniyet güçleri, zanlıları sorguya almak için İnterpol aracılığıyla İran’dan iadelerini talep etti.

Kan donduran cinayetler, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde gerçekleşti.

KESİK AYAĞI BULDUKTAN SONRA HER ŞEY TEK TEK ORTAYA ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpekler kesik bir ayak buldu. Durumun ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde iki kişinin cesedini buldu.

1 GÖZALTI, 1 TUTUKLU

Cesetlerin İran uyruklu 40 yaşındaki A.S. ile 39 yaşındaki M.Z.'ye ait olduğunu ve emlak işiyle uğraştıkları belirleyen ekipler konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Konuyla ilgili ise yabancı uyruklu A.M. gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

KIZ KARDEŞİ VE SEVGİLİSİ İRAN'A KAÇTI

İranlı karı kocanın Türkiye'de iş yeri olmadan zengin yabancılara emlakçılık hizmeti verdiklerinden yola çıkan polis ekipleri, cinayetin emlak komisyonu yüzünden çıkan anlaşmazlık sebebiyle işlendiği ihtimali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda ekipler, öldürülen M.Z.'nin üvey kız kardeşi ve üvey kız kardeşinin sevgilisinin cinayette olağan şüpheli olarak görüldüklerine dair bulgulara ulaştı. Cinayetten kısa bir süre sonra üvey kız kardeş ve sevgilisinin İran'a kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri, şüphelileri sorgulamak için İnterpol aracılığı ile İran'dan iadelerini istedi.

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