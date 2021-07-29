Otobanda cinayet! Seyir halindeyken kafasından vuruldu

D-100 Karayolu üzerinde Kartepe İlçesi Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece 23.00 sularında 41 DS 661 plakalı aracı ile İzmit yönüne hareket halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) otomobilinin yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı istikamette hareket halinde olan bir başka otomobil yaklaştı.