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Otobanda cinayet! Seyir halindeyken kafasından vuruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.07.2021 Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
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Otobanda cinayet! Seyir halindeyken kafasından vuruldu

Kocaeli D-100 Karayolu üzerinde karayolu üzerinde bir araçtan başka bir araca ateş açıldı. Kafasından vurulan Ahmet Seçgin hayatını kaybetti, olayla ilgili 4 şahıs gözaltına alındı.

D-100 Karayolu üzerinde Kartepe İlçesi Cengiz Topel Hava Limanı mevkiinde gece 23.00 sularında 41 DS 661 plakalı aracı ile İzmit yönüne hareket halinde olan Ahmet Seçgin'in (31) otomobilinin yanına, İbrikdere mevkiinde kendisi ile aynı istikamette hareket halinde olan bir başka otomobil yaklaştı.

50 METRE SÜRÜKLENDİ

Otomobilin sürüsü Seçgin'e doğru ateş etti. Seçgin otomobilinin kontrolünü kaybetti. Bariyerlere çarparak 50 metre sürüklenen Seçgin'in aracı daha sonra su kanalına uçtu.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin olayı fark ederek durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirmesi ile olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ve 112 ekibi sevk edildi. Yapılan kontrollerde Aracın içerisinde bulunan Seçgin'in, açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Seçgin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Yaşanan olay nedeniyle polis ekipleri D-100 karayolunun Ankara yönündeki trafik akışını Cengiz Topel Havaalanı mevkisinden yan yola vererek yolda incelemelerde bulundu.

OPERASYON BAŞLATILDI

Yapılan incelemelerde 1 adet boş kovan bulunurken Seçgin'in kullandığı otomobil tamamlanan inceleme işlemlerinin ardından otoparka götürüldü. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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