Gamze Açar cinayetinde kan donduran detaylar: 'Kendini attı deriz, yırtarız'

'KENDİNİ ATTI DERİZ, YIRTARIZ'

Tanık Ö.E.'nin "Pat sesinin ardından 'oğlum ne yapacağız, başımıza kalmasın, nasıl kurtulacağız bu işten' diye bir erkek sesi duydum. Devamında ise 'saçmalama oğlum, kendini attı deriz, yırtarız, bizim başımızı yakmazlar, kız zaten yeni geldi' diye karşılık verildiğini duydum. Daha sonra kuvvetli bir şekilde pencere kapanma sesi geldi" yönündeki ifadesi iddianamede yer aldı. İddianamede, otelde çalışan diğer tanıkların da benzer yönde ifadeler verdikleri belirtildi.

'MAKTUL YARDIM ÇAĞIRMAK İÇİN YELTENDİĞİ SIRADA YERE DÜŞTÜ'

İddianamede, olay yeri inceleme tutanakları da yer aldı. Tutanaklarda olayın gerçekleştiği odanın genel görüntüsünün dağınık olduğu ve odada arbede ve kavga yaşandığının belli olduğu, televizyonun kırılmış ve yerlerde kırık porselen tabak ve cam parçaları bulunduğu belirtildi. Raporda, odada bulunan sabit hatlı telefonun ahizesinin yere düşmüş olduğunun tespit edildi belirtilerek, 'muhtemelen maktul yardım çağırmak için yeltendiği sırada yere düştü' tespiti yer aldı.

İÇ ÇAMAŞIRINDA 4 ZANLININ SPERM ÖRNEĞİ BULUNDU

İddianamede Adli Tıp Kurumu raporu da yer aldı. Raporda Açar'ın iç çamaşırında alınan örneklerden sanıklardan 4'üne ait sperm örneği tespit edildiği bilgisi yer aldı. Açar'ın tırnaklarından alınan örneklerin ise sanıklar Rıza ve Mehmet Doğan'a ait DNA profilleriyle uyumlu olduğu belirtildi. Raporda, Açar'ın, saç ve kan örneklerinde yapılan inceleme sonucunda, sanıkların iddia ettiği gibi uyuşturucu madde kullanmadığı belirtildi.

MAHKEME 7 EYLÜL'DE

İddianame, Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar, 7 Eylül'de 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 63'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.