Kan donduran cinayet! Tartıştığı babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü
Kayseri'de kan donduruna cinayet! Psikolojik sorunları olan şahıs babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.
YAŞAM İHA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası Ahmet Ekinci (65) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.
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