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Kan donduran cinayet! Tartıştığı babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü

'de kan donduruna cinayet! Psikolojik sorunları olan şahıs babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde ’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 23.05.2021 Güncelleme Tarihi: 23.05.2021
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Kan donduran cinayet! Tartıştığı babasını önce bıçakladı sonra tabancayla öldürdü

'nin ilçesinde bir şahıs, tartıştığı babasını önce bıçakladı daha sonra tabancayla öldürdü.

Tartıştığı babasını vahşice katletti! Önce bıçakladı... TARTIŞTIĞI BABASINI VAHŞİCE KATLETTİ! ÖNCE BIÇAKLADI...

Edinilen bilgiye göre, 2775. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T.E.(35) babası (65) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.T.E. babası Ahmet Ekinci.'yi önce bıçakladı daha sonra tabancayla göğsünden vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde Ahmet Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, M.T.E. de suç aletleri ile birlikte olay yerinde yakalandı.

Yaşlı adamın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, babasını öldüren M.T.E. ise gözaltına alınarak işlemlerin yapılması için karakola götürüldü.

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