Sokak ortasında eşinden darp ettiği kadın motosikletin üzerine savruldu
İzmir Konak'ta G.Ö.’nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye dövdüğü anlar, etrafta bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi. Olay anında bölgeden geçen emniyet güçleri duruma müdahale ederken, T.Ö., kendisine şiddet uygulayan kocası G.Ö'den şikayetçi olmadı.
Olayi İzmir'in Konak ilçesinde geçen akşam saat 21.00 sularında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde yaşandı. G.Ö., karısı T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü için 2 çocuğunun gözlerinin önünde önce bağırdı, sonrasında da boynundan sert bir şekilde itti.
MOTOSİKLETİN ÜZERİNE SAVRULDU
T.Ö. aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybederek, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.
ŞİKAYETÇİ OLMADI
T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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