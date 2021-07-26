Sokak ortasında eşinden darp ettiği kadın motosikletin üzerine savruldu

ŞİKAYETÇİ OLMADI

T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.

Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.