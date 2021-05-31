Taciz iddiası öfkeli kocayı çılgına çevirdi! Sokak ortasında kepaze oldu
Son dakika haberi... Pendik'te yaşayan Ercan O., eşini bir süredir taciz ettiğini iddia ettiği kişiye kadın kıyafeti giydirdi, sopayla döve döve polis merkezine götürdü.
Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, polis merkezinde gözaltına alınan Ercan O. ile kadını taciz ettiği iddia edilen kişi çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.
Bunu öğrenen kadının kocası Ercan O. da kendince plan yaptı. Ercan O., plan doğrultusunda eşine Metin T.'yi arattırdı ve kendi evlerine randevu ayarlattı.
Ercan O., eve gelen Metin T.'yi yakalayarak önce sopayla dövdü. Ardından Ercan O., Metin T.'ye sütyen ve etek giydirdi. Ercan O. daha sonra elindeki sopayla Metin T.'yi sokak ortasında döve döve karakola götürerek teslim etti.
Polis Merkezi'nde Metin T. ve Ercan O. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Metin T. serbest bırakıldı.
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