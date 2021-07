İzmir'de dehşete düşüren olay! Başörtüsünü çıkartıp hakaret ettiler

Bayram ziyaretinden döndüğü sırada olayın yaşandığını anlatan Yılmaz, "Nişanlıyım ve ev aradığım için yürüyerek eve dönüyordum. ATM'nin önünde duran dolmuşu park halinde sandım ama değilmiş. Karşıya geçmek için hamle yaptım. Dolmuş geri geri gelmeye başlayınca 'Abi ben varım' dedim ama bana doğru gelmeye devam etti. Araca vurdum, yine gelmeye devam etti ve dizime çarpı. Canım yanınca ben de 'Abi gerizekalı mısın sen?' diye bağırdım. Bana 'Sen kimsin?' diyerek hakaretler etmeye başladı. Ben tek başıma olduğum için korktum ve karşıya geçtim. Yanındaki kadın, 'Çabuk kocamdan özür dile' diyerek bana küfürler etmeye başladı. Beni takip etmeye başladılar ve araçtan indiler. 'Çabuk özür dile' diyerek yine küfür ettiler. Kadın direkt benim başörtümü açtı ve küfürler etti. Kadın tokat atarken adam da arkadan sırtıma vurdu" dedi.



"ALLAH'IM YARDIM ET, BENİ ÖLDÜRECEKLER' DEDİM"

Evlilik arefesinde olduğu için düğün hazırlığı yaptığını da ifade eden Yılmaz, "Psikolojik olarak çok kötü durumdayım. Evlilik arefesindeyim, başka şeylerle uğraşmam gerekirken bu kötü şeylerle uğraşıyorum. Bu işin peşini bırakmayacağım. 'Allah'ım yardım et, beni öldürecekler' dedim. Kafama vurmaya çalışıyorlardı. O sırada oradan geçenler ve esnaf geldi. Bana yardım ettiler. Kadın ve adamı tuttular. 'Defolun buradan' dediler ve onları oradan gönderdiler. 'Ben kapalı değilim ama senden daha namusluyum' diye bağırarak 'Sen AK Parti'nin köpeğisin. Dua et özel bir yerde çalışıyorum yoksa seni linç etmiştim burada' diye bağırarak gitti. Onları Allah'a havale ediyorum ama bu işin peşini de bırakmayacağım. Darp raporu aldım. Kasiyerlik yapıyorum ama alıp verdiğim paranın hesabını tutamıyorum. Psikolojim çok kötü durumda şuan. Bunların ceza aldığını görünce iyileşeceğim inşallah" diye konuştu.