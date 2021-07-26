İzmir'de dehşete düşüren olay! Başörtüsünü çıkartıp hakaret ettiler

Saldırıya uğrayan Yılmaz, İzmir milletvekilleri olan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın kendisini arayıp geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini de söyledi.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aracına binen şoför ve eşi, olay yerinden uzaklaşırken, polis merkezine giden Rabia Yılmaz, dolmuş şoförü Ramazan isimli kişiden ve eşi olduğu ifade edilen kadından şikayetçi oldu. Polis ekipleri ise olayın ardından saldırının yaşandığı caddedeki iş yerleri ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olaydan kısa süre sonra gözaltına alınan saldırganların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: 2 KİŞİ GÖZALTINDA

Öte yandan konuyla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklama geldi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Karabağlar ilçesinde şüpheliler R.E. ve Y.E. ile müşteki R.B. arasındaki trafikte meydana gelen tartışma olayında şüphelilerin müştekiye yönelik başörtülü olmasını kastederek 'Sen kapalı mısın? AK Parti'nin köpeğisin, kapalı diye namuslu musun?' şeklinde hakaret ve tehdit içeren söylemleri, başörtüsünü açmaya çalışarak darp ettikleri iddiasıyla ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında müşteki iddiasını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamera görüntülerine göre ek delillerin ortaya çıkması üzerine şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme (TCK md.115/3) suçundan 25 Temmuz 2021 tarihinde yakalanarak gözaltına alınmışlardır. Gözaltı işlemleri halen devam etmektedir".