Kadın sürücüler mi yoksa erkek sürücler mi daha iyi araç kullanıyor?

ARAŞTIRMA VERİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Her gün binlerce sürücü trafikte. Bir araç kiralama firmasının yaptığı araştırma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Çünkü trafikte kadın sürücüler erkeklere göre yüzde 25 oranında daha az kaza yapıyor.