Kadın sürücüler mi yoksa erkek sürücler mi daha iyi araç kullanıyor?
Trafikte kadın sürücüler mi daha dikkatli yoksa erkek sürücüler mi? Bir araç kiralama firmasının yaptığı araştırmada kadınların erkeklerden yüzde 25 oranında daha az kaza yaptığı ortaya çıktı.
Erkekler trafikte kendine çok güvense de bir algı yıkıldı. Kadınların erkeklerden daha az kazaya karıştığı ortaya çıktı.
KADINLAR MI DAHA İYİ ARAÇ KULLANIYOR, YOKSA ERKEKLER Mİ?
Kadın sürücüler erkek sürücülere kıyasla daha iyi kullanıyorlar. Kadınların erkeklere göre daha az kazaya karıştığı ortaya çıktı.
Kadın sürüler, erkek sürücülere nazaran kurallara uyma noktasında daha titizler. Örneğin hız limitleri belirlenmiş bir yol kesitinde genele göre, trafik müsaitse, kontrol edilmiyorsa erkekler hız limitini pek dikkate almıyor.
ARAŞTIRMA VERİLERİ GÖZLER ÖNÜNE SERDİ
Her gün binlerce sürücü trafikte. Bir araç kiralama firmasının yaptığı araştırma ilginç bir sonuç ortaya çıkardı. Çünkü trafikte kadın sürücüler erkeklere göre yüzde 25 oranında daha az kaza yapıyor.
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