Tatil dönüşü korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi

Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi. Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı Opel marka araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.