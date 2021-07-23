Tatil dönüşü korkunç kaza: 3 araç birbirine girdi
Denizli’de tatil dönüşü 3 araç birbirine girdi. Kazada araçlardan biri takla atarken şans eseri hafif şekilde yaralan 7 kişi de çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza, Pamukkale ilçesi Denizli Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezine doğru ilerleyen Zekeriya Aslan idaresindeki 35 FV 374 plakalı Ford marka aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçerek Ali Orgun yönetimindeki 01 ADL 614 plakalı Nissan marka cipe çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Orgun yönetimindeki araç birkaç takla atarak durabildi. Aslan idaresindeki otomobil ise tekrar karşı şeride geçerek bu sefer Olgun Gökduman yönetimindeki 34 AND 994 plakalı Opel marka araca çarparak durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası şans eseri hafif şekilde yaralan 7 kişi çevre hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası bir yönü kapanan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kullanılamaz hale gelen araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndürüldü.
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