Son dakika: Van'da korkunç kaza! Otomobil 8 metre yükseklikteki köprüden uçtu: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Erciş ilçesi Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. 04 P 3470 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 8 metre yükseklikteki köprülü kavşaktan düştü.

Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Erciş Grup Amirliği ekiplerince araçtan çıkartılan 3 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen yaralılardan biri hayatını kaybetti.

















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