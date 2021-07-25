Şebnem hemşirenin sır ölümünde telefon detayı!
Hemşire Şebnem Köker (29), 7 Haziran 2021 tarihinde Kadıköy'de kaldığı pansiyonun üçüncü katından demir parmaklıkların üzerine düşerek hayatını kaybetti. Şebnem hemşirenin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
Hemşire Şebnem Köker, geçen ay kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Köker'in ölümünün ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi. Rapora göre Şebnem hemşirenin kanında alkol tespit edilirken, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet izi olmayan, darp izi bulunmayan Şebnem Köker'in kesin ölümü sebebi alınan doku örneklerinin incelenmesinin ardından yapılacak tetkikler sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.
ERKEK ARKADAŞIYLA BİRLİKTE KALIYORLARDI
Hemşire Şebnem Köker, İzmir'den İstanbul'a geldi. Köker, Kadıköy Moda Caferağa Mahallesi Rızapaşa Sokak'ta bulunan pansiyona erkek arkadaşıyla birlikte yerleşti.
SEVGİLİSİNE GELEN TELEFONUN ARDINDAN...
İddiaya göre, Köker'in birlikte kaldığı erkek arkadaşına bir telefon geldi ve ikili tartışmaya başladı. Sabaha karşı 03.00 sıralarında ise 3.'inci katındaki odanın penceresinden, zemindeki istinat duvarı üzerindeki demir parmaklıkların üzerine düştü. Parmaklıkların üzerine düşen Köker olay yerinde hayatını kaybetti.
'BAKTIĞIMDA CANSIZ BEDENİNİ GÖRDÜM'
Köker'in cesedi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Şebnem Köker'in erkek arkadaşı Timuçin B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Timuçin B. ifadesinde, "Tartışmıştık. Ben diğer odada uyumaya gittim. Gürültüyü duydum. Aşağı baktığımda cansız bedenini gördüm" şeklinde bir savunma yaptı.
SERBEST BIRAKILDI
Timuçin B. sevk edildiği mahkemede serbest kaldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından 22 Haziran'da yeniden gözaltına alınan Timuçin B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ikinci kez serbest bırakılmıştı.
Şebnem Köker'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderdi. Gelen rapora göre Şebnem hemşirenin kanında alkol bulunurken, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.
Vücudunda herhangi bir kesici ya da delici alet izine rastlanmayan, darp izi bulunmayan Şebnem Köker'in kesin ölümü nedeni alınan doku örneklerinin incelenmesinin ardından yapılacak tetkikler sonucu belli olacağı öğrenildi.
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