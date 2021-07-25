Şebnem hemşirenin sır ölümünde telefon detayı!

Hemşire Şebnem Köker, geçen ay kaldığı pansiyonun üçüncü katından düşerek hayatını kaybetti. Köker'in ölümünün ardından hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporu savcılığa gönderildi. Rapora göre Şebnem hemşirenin kanında alkol tespit edilirken, herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı. Vücudunda herhangi bir kesici veya delici alet izi olmayan, darp izi bulunmayan Şebnem Köker'in kesin ölümü sebebi alınan doku örneklerinin incelenmesinin ardından yapılacak tetkikler sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.