Tünelde feci kaza! Hatalı sollama yapan sürücü tanker ve vincin arasına sıkıştı

Artvin- Yusufeli karayolu üzerinde bulunan Deriner Tünelinin içinde sabah saatlerin kaza meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Artvin'e istikametine doğru giden 25 EF 485 plakalı otomobil sürücüsü Ö.B (26) tünel içinde sollama yaptığı sırada karşıdan gelen akaryakıt yüklü tanker ve sollama yaptığı vinç arasında sıkıştı.

Araç içinde bulunan 3 kişi hurdaya dönen araçtan hafif sıyrıklarla kurtulurken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.