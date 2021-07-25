Dehşet evinden polisler kurtardı! Acı çığlıkları yürek parçaladı

ÇİLİNGİR YARDIMIYLA ÇOCUKLAR KURTARILDI

Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.