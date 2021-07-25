Dehşet evinden polisler kurtardı! Acı çığlıkları yürek parçaladı
İstanbul'un Kağıthane ilçesinde biri engelli üç çocuk, anne ve babaları tarafından darbedildi. Çocuklar acı içerisinde çığlıklar atarken, şiddet anları komşuları tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ekiplere komşuları tarafından haber verilirken, polisler çocukları kurtarıp hastaneye götürdü.
İstanbul Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir süredir çocuklarını evde darbeden yabancı uyruklu anne ve baba, gece saatlerinde 1'i engelli 3 çocuğunu yine feci şekilde darbetti.
ÇOCUKLAR ACI İÇERİSİNDE ÇIĞLIKLAR ATTI
Çocukların acı içerisinde çığlık atarak darbedildiği anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Anne ve baba daha sonra çocukları ile babaannelerini kilitleyerek evden çıktı.
İHBAR ÜZERİNE EKİPLER EVE GELDİ
Olayın ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, evin kapısına geldiklerinde yanlarına pencereden bir çocuk yanaştı.
ÇİLİNGİR YARDIMIYLA ÇOCUKLAR KURTARILDI
Çocuğun evde biri engeli iki kardeşinin ve babaannesinin olduğunu, anne ve babasının kendilerini eve kilitleyerek gittiğini söylemesi üzerine olay yerine Kağıthane Çocuk Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.
Çilingir yardımıyla kapısını açtıkları eve giren Kağıthane polisi, engelli olan 15 yaşındaki V.B. ile kardeşleri M.B. (12) ve A.M.'yi (5) kurtardı. Çocuklar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerine teslim edilerek, tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.
Evdeki babaanne Semiye A. (75) ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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