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Antalya'da canice öldürülen Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
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Antalya'da canice öldürülen Fulya Özdemir cinayetinde flaş karar!

Son dakika haberine göre; Antalya Elmalı'da 5 sene önce Fulya Özdemir'i (29) 18 yerinden bıçaklayarak canice öldüren Atilla Makta'ya yerel mahkemenin verdiği 18 yıl hapsi kararını bozan Yargıtay, "Haksız tahrik indirimi uygulanmamasını" talep etti. Tekrar hakim karşısına çıkacak zanlının daha fazla ceza alması bekleniyor.

Son dakika haberine göre İsviçre'de bankacılık yaparken, hayallerinin peşinden Antalya'nın Kaş ilçesine gelip kiraladığı bir villada yaşamaya başlayan 29 yaşındaki Fulya Özdemir, 15 Ekim 2016 tarihinde 22 suçtan sabıka kaydı bulunan 34 yaşındaki Atilla Makta tarafından 18 yerinden bıçaklanarak yaşamına son verildi.

AİLENİN AVUKATI İTİRAZ ETTİ

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Makta, haksız tahrik indirimi uygulanarak 18 yıl hapse cezasına çarptırıldı. Özdemir ailesinin avukatı Selami Dalyan'ın itiraz ettiği Bölge Adliye Mahkemesi de kararı onadı. Bunun üzerine Dalyan, bu kez Yargıtay Ceza Dairesine itiraz etti.

''SENİ BAŞKALARIYLA ALDATTIM''

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi ise sanığın, maktulün kendisine hakaret ettiği doğrultusundaki savunmalarına, belirtilen hakaretleri ne zaman, ne şekilde ve nerede gerçekleştirdiğini belirtmemesi ve soyut savunmalardan öteye gitmemesi nedeniyle itibar edilemeyeceğini, aralarında sadakat yükümlülüğü gerektiren bir ilişki olmadığı, maktulün sanığa söylediği iddia edilen 'sana yalan söyledim, seni sevmedim, seni başkaları ile aldattım, hayatımda biri var' şeklindeki sözlerinin haksız tahrik nedeni olarak kabul edilemeyeceği gözetilmeden, ''haksız tahrik indirim uygulanamayacağı" gerekçesiyle kararı bozdu. Yeniden yargılanacak olan sanığın cezasının artması bekleniyor.

''KIZIMI VAHŞİCE ÖLDÜRDÜ''

İsviçre'nin Zürih kentinde yaşanan baba Eyvaz Özdemir kızı Fulya'nın öldürüldüğü günden buyana uyku uyuyamadıklarını söyleyerek, "O katil, kızımı 18 yerinden bıçaklayarak vahşice öldürdü. Bizi de sonsuz acıya gömdü."

''ACIMIZ BİR NEBZE OLSUN HAFİFLEDİ''

"Tahrik indirimi yapılmasını değil, katilin en ağır cezayı almasını bekliyorduk. Çok şükür Yargıtay o kararı bozdu. Acımız bir nebze olsun hafifledi. Bu karar acılı ailelere emsal olacak. Adalete güvenim zaten tamdı" dedi.

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