25 Temmuz 2021, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Ataşehir'de halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

Son dakika: Ataşehir'de halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.07.2021 Güncelleme Tarihi: 25.07.2021
ABONE OL
Son dakika: Ataşehir'de halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde içinde 15 yolcunun olduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan meydana gelen yangın telaşa yol açtı. Otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Sürücü yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olay saat 09.00 sularında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde yaşandı. İçerisinde 15 yolcunun olduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın çıkan otobüsteki vatandaşlar başka bir otobüse bindi.

Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.

Seyir halindeki otobüs alev topuna döndü SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜS ALEV TOPUNA DÖNDÜ
Küllerin altından vahşet çıktı! KÜLLERİN ALTINDAN VAHŞET ÇIKTI!
Kabusu yaşadılar! Büyük korku... KABUSU YAŞADILAR! BÜYÜK KORKU...
Avcılar'da korkutan yangın! Alevler her yeri sardı AVCILAR'DA KORKUTAN YANGIN! ALEVLER HER YERİ SARDI

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA