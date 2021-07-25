Son dakika: Ataşehir'de halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın çıkan otobüsteki vatandaşlar başka bir otobüse bindi.