Son dakika: Ataşehir'de halk otobüsünde yangın paniği: Yolcular tahliye edildi
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde içinde 15 yolcunun olduğu İstanbul Ulaşım A.Ş 'ye bağlı özel halk otobüsünde çıkan meydana gelen yangın telaşa yol açtı. Otobüsteki yolcular hemen tahliye edildi. Sürücü yangına yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.
İstanbul Ataşehir'de meydana gelen olay saat 09.00 sularında İçerenköy Mahallesi Karaman Çiftliği Yolu Caddesi'nde yaşandı. İçerisinde 15 yolcunun olduğu İstanbul Ulaşım A.Ş.'ye ait Yenidoğan-Kadıköy hattında çalışan özel halk otobüsünün motorundan dumanlar yükselmeye başladı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Durumu fark eden sürücü, otobüsü yol kenarına çekerken, yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve diğer vatandaşlar söndürme tüpleriyle yangına müdahale etti. Daha sonra olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, otobüsteki yangını tamamen söndürdü. Yangın çıkan otobüsteki vatandaşlar başka bir otobüse bindi.
Kısa süreli paniğe neden olan yangında otobüste hasar meydana geldi. Otobüsteki yolculardan Ayşegül Acar, "Önce anlamadım sonra bir anda bizi aşağıya indirdiler. Alevler çıkıyordu otobüsten. Kısa süreli bir panik oldu." diye konuştu.
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